Una avería en la línea de 30 pulgadas del sistema Valdesia–Isamana, ubicada en la marginal de la autopista Duarte, sector La Venta, ha dejado sin servicio de agua potable a varios sectores de Santo Domingo Oeste y del norte del Distrito Nacional.

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó que brigadas trabajan en la reparación de la tubería, que cedió en medio de la construcción de la estación del Metro a la altura del kilómetro 9 de la autopista.

El colapso provocó una gran inundación frente a una planta de gas, generando caos en el tránsito y alarma entre los residentes.

Los sectores afectados por la interrupción parcial del suministro incluyen La Venta, Don Honorio, El Condado, Los Ángeles, Peralejos, Proyecto Cristal, Barrio Independencia, Km 14, Los Hidalgos, Colinas del Norte y La Ciénaga Km 14, entre otros.

Testigos en la zona relataron que desde el día anterior se había notado una filtración, pero que la presión del agua terminó por romper la cobertura improvisada de piedras bajo la cual estaba oculta la tubería. "La salida ya se había abierto ayer, pero nada como hoy", comentó uno de los trabajadores asignados a la estación, mientras residentes expresaban temor por la cercanía de la fuga con la planta de gas del área.

El incidente también complicó seriamente la circulación de vehículos, obligando a conductores a desviar sus rutas. La fuerza del agua arrastró tierra y materiales de construcción, provocando charcos profundos y mayor congestionamiento en la autopista Duarte.

La CAASD aseguró que las labores de corrección se realizan de manera acelerada y que el servicio será restablecido tan pronto se concluya la reparación. "Agradecemos la comprensión de la población y pedimos disculpas por los inconvenientes causados", indicó la institución en un comunicado.

Mientras tanto, residentes de las zonas afectadas deberán prepararse para limitaciones en el suministro de agua potable durante las próximas horas.