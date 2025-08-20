×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Se rompe tubería en obra del Metro
Se rompe tubería en obra del Metro

VIDEO | Rotura de tubería bajo vigas del Metro provoca inundación en el kilómetro 9 de la autopista Duarte

Las autoridades aún no han ofrecido una explicación oficial sobre el origen de la fuga; el tránsito se ha visto seriamente afectado en la zona por la acumulación de agua

    La rotura en una tubería subterránea ubicada en la zona de construcción del Metro, a la altura del kilómetro 9 de la autopista Duarte, ha provocado gran inundación frente a una planta de gas, generando caos en el tránsito vehicular y preocupación entre residentes del área.

    Según testigos y trabajadores presentes en el lugar, la tubería, oculta bajo una capa de piedras, cedió repentinamente ante el aumento de la presión del agua, lo que provocó que una tapa saliera disparada y grandes cantidades de agua comenzaran a brotar de forma incontrolable.

    "La salida ya se había abierto ayer, pero nada como hoy. Mira cómo está eso ahora", relató un trabajador asignado a la estación en construcción, quien prefirió no identificarse. Otros empleados coincidieron en que, aunque se había notado una filtración el día anterior, la presión actual rompió la estructura improvisada que cubría la tubería.

    Expandir imagen
    Infografía
    Fotorreporteros de Diario Libre captaron el caos provocado por una rotura en una tubería subterránea ubicada en la zona de construcción del Metro. (STEVEN CURIEL)

    La fuerza del agua ha provocado una creciente inundación en las calles aledañas, complicando seriamente el tránsito de vehículos y obligando a algunos conductores a desviar su ruta. Transeúntes y residentes han manifestado su preocupación ante la cercanía de la fuga con una planta de gas ubicada justo frente al punto afectado.

    RELACIONADAS

    Más

    • Hasta el momento, las autoridades no han emitido una versión oficial sobre la causa exacta del incidente ni sobre las medidas que se tomarán para controlar la situación.
    TEMAS -