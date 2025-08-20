La rotura en una tubería subterránea ubicada en la zona de construcción del Metro, a la altura del kilómetro 9 de la autopista Duarte, ha provocado gran inundación frente a una planta de gas, generando caos en el tránsito vehicular y preocupación entre residentes del área.

Según testigos y trabajadores presentes en el lugar, la tubería, oculta bajo una capa de piedras, cedió repentinamente ante el aumento de la presión del agua, lo que provocó que una tapa saliera disparada y grandes cantidades de agua comenzaran a brotar de forma incontrolable.

"La salida ya se había abierto ayer, pero nada como hoy. Mira cómo está eso ahora", relató un trabajador asignado a la estación en construcción, quien prefirió no identificarse. Otros empleados coincidieron en que, aunque se había notado una filtración el día anterior, la presión actual rompió la estructura improvisada que cubría la tubería.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/20/whatsapp-image-2025-08-20-at-104153-am-f10b387e.jpeg Fotorreporteros de Diario Libre captaron el caos provocado por una rotura en una tubería subterránea ubicada en la zona de construcción del Metro. (STEVEN CURIEL)

La fuerza del agua ha provocado una creciente inundación en las calles aledañas, complicando seriamente el tránsito de vehículos y obligando a algunos conductores a desviar su ruta. Transeúntes y residentes han manifestado su preocupación ante la cercanía de la fuga con una planta de gas ubicada justo frente al punto afectado.

Más