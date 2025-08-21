Bomberos entregan a la Policía el cuerpo del joven cuyo vehículo cayó al mar Caribe

Brigadas de los bomberos y de la Armada trabajan en el rescate del cadaver del hombre. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Los bomberos del Distrito Nacional entregaron a la Policía Nacional el cadáver de un joven que murió al caer el vehículo que conducía al mar Caribe por las inmediaciones del Helipuerto Santo Domingo, sin que hasta ahora se conozca la causa del hecho.

Se trata de un hombre de unos 35 años de edad, sin documentos, que vestía un t-shirt negro con azul. El equipo de buzos de los bomberos, conjuntamente con la Armada Dominicana, recuperaron el cadáver, que le fue entregada a la uniformada para los fines de lugar.

El carro dentro del mar

Se desconoce la marca del vehículo, debido a que no puso ser sacado por el alto oleaje que había al momento de las labores de rescate. Los bomberos acordaron con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) retornar mañana viernes al lugar para tratar de sacar el vehículo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/21/21082025-vehiculo-cae-al-mar-23-5d8b6999.jpg Partes del vehículo que cayó al mar Caribe. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/21/21082025-vehiculo-cae-al-mar-21-ac80276a.jpg Miembros de la unidad de rescate de los bomberos. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/21/21082025-vehiculo-cae-al-mar-5-c00b9fe9.jpg No fue posible sacar el vehículo por las malas condiciones del mar. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Los testigos

De acuerdo con testigos, el vehículo entró de manera acelerada al parqueo que utiliza la Universidad del Caribe en el lado del litoral sur. Entre las rocas quedaron pedazos del automóvil como parte del bumper y pedazos de metales.

El intendente de los bomberos, general José Luis Frómeta Herasme, dijo que los buzos de la entidad rastrearon la zona donde cayó el vehículo y no hallaron más cuerpos.

Indicó que sacaron el cuerpo por el puerto de Sans Soucí y lo entregaron a la Policía, que, junto a las demás autoridades, se encargará de identificar a la persona.