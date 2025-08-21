Gobierno activa plan para mejorar el tránsito en zonas escolares del Distrito Nacional

Dos agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett). ( ARCHIVO )

El Gabinete de Transporte, a través del Plan "RD se Mueve", informó este jueves que coordina acciones para mejorar la movilidad de vehículos en el entorno de más de 20 centros educativos del Distrito Nacional, a propósito del inicio del año escolar el próximo lunes 25.

Las medidas consisten en patrones de circulación recomendados para los padres, canalización de carriles con conos para la dejada y recogida de estudiantes, salidas con escalonamiento horario por nivel, refiere una nota de prensa.

Además, se implementará la promoción del uso de vehículos compartidos o transporte colectivo privado, la asistencia de agentes de tránsito y la Alcaldía del Distrito Nacional complementa con la señalización de las zonas escolares.

Colegios críticos

Entre los colegios identificados como críticos figuran, entre otros, el Quisqueya, Loyola, Claret, Preescolar Montessori, Calasanz, Movearte, Colegio Luis Muñoz Rivera, Secundaria Babeque, Colegio Lux Mundi, King Christian School y el Saint George School.

Estos centros impactan el tráfico en los siguientes corredores viales de las avenidasJohn F. Kennedy, 27 de Febrero, Gustavo Mejía Ricart, Tiradentes, Independencia, Teodoro Chassereau (Privada), Mirador Sur, Roberto Pastoriza, calle Camino Chiquito, entre otras.

Agentes de la Digesett

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) dispondrá de un personal que estará asistiendo estas medidas en más de 35 intersecciones ubicadas próximo a los entornos educativos de los colegios anteriormente mencionados.

Estas acciones fueron presentadas durante una reunión del Gabinete de Transporte, encabezada por su coordinador, Deligne Ascención con representantes de las entidades que componen este organismo, como los ingenieros, Milton Morrison, director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Alexandra Cedeño, directora de movilidad sostenible.

También, Onéximo González, vicepresidente ejecutivo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa); el general Pascual Cruz Méndez de la Digesett, así como del Ministerio de Educación, el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), y de la Asociación de Colegios Privados.

Ascención exhortó a los colegios privados a implementar el transporte masivo de estudiantes, lo cual contribuiría en gran medida con la movilidad del tránsito, además que reduciría presión a los padres que tienen que llevar a sus hijos al colegio y luego trasladarse a sus respectivos centros de trabajo.

El plan "RD se Mueve" es una iniciativa del gobierno dominicano destinado a transformar la movilidad urbana en Santo Domingo y en todo el país.

