Regidores derogan resolución contra Onéximo González tras disculpa pública por Diario Libre

El Concejo de Regidores del Distrito Nacional derogó la resolución 30- 2025 que declaraba "Persona no Grata en el Distrito Nacional" a Onéximo González, vicepresidente de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa) por alegadas acusaciones de corrupción e incapacidad de los ediles.

La decisión fue tomada luego que se conociera la publicación en Diario Libre en la que Onéximo González se retractó y pidió disculpas a los regidores por haber utilizado palabras que los concejales consideraron ofensivas.

El proponente de la resolución es el regidor Nicolás Valdez, presidente de la Comisión de Tránsito, pero no asistió a la sesión y en cambio, quien hizo la propuesta de la derogación fue Alfredo Luis.

"Onéximo González debía presentar una excusa pública, (como establece la resolución), la cual él ha realizado a través de varios medios de comunicación y debido a eso, la comisión de tránsito está solicitando la derogación de esa resolución a través de un documento que sometimos a través de secretaría", dijo Louis.

La resolución 30-2025, declarada de urgencia en la anterior sesión, ponía como condición que González se retractara y pidieran perdón públicamente como lo hizo a través de este diario el pasado lunes 19. De los 24 regidores presentes, de una matrícula total de 37, no votaron a favor los peledeistas Jorge Féliz, Francklin Ferreras y Domingo Corniel.

Ferreras calificó a Onéximo como un "deslenguado" que no respeta a los regidores a pesar de que en una ocasión ocupó una curul en la Alcaldía. Indicó que los regidores se respetan, que son personas trabajadoras que no andan buscando pesos.

La posición fue corroborada por su compañero de partido Domingo Corniel, que también reclamó que se mantuviera la resolución 30-2025 como fue aprobada.

Otros proyectos

En la sesión los regidores también conocieron otros proyectos como la solicitud de declaratoria Munícipes Distinguida Póstuma a la señora Arlette Fernández, esposa del Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. La resolución fue aprobada por todos los presentes.

De igual modo, el que otorga reconocimiento al Mérito, al canal católico Televida (41) por celebrar 29 años de su fundación al servicio de la familia dominicana.

También se conoció y aprobó la solicitud de la alcaldesa Carolina Mejía para viajar a Estados Unidos para temas concernientes a sus funciones del 25 al 31 de este mes