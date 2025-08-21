Reportan como desaparecida a una mujer de 47 años residente en el sector Gualey

Yaquelin Alcántara, de 47 años, está desaparecida desde el 15 de agosto, cuando salió de su hogar en el sector Gualey, Distrito Nacional, con destino a su lugar de trabajo. ( FUENTE EXTERNA )

Familiares de Yaquelin Alcántara, de 47 años, la reportaron como desaparecida desde el 15 de agosto, cuando salió de su hogar en el sector Gualey, Distrito Nacional.

De acuerdo con su esposo, Edinson Félix Santana, Yaquelin salió a las 9:05 de la mañana con destino a su lugar de trabajo en el mismo sector.

"Ella trabaja en una casa de familia, pero yo mismo no sé el sitio ni nada, simplemente ella decía que trabajaba por el barrio Los Multis", señaló.

Santana informó que presentó la denuncia y que, este jueves, la Policía Nacional, a través del Departamento de Búsqueda de Personas Desaparecidas, realizaron un levantamiento de cámaras de seguridad en el sector, sin que hasta el momento las autoridades hayan ofrecido detalles sobre las labores investigativas.

Asimismo, afirmó que la dama tenía varios días agobiada por presuntos asuntos económicos.

Su esposo, hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de tener alguna información sobre su paradero, se comuniquen al teléfono 829-914-115.

