Alcaldía del Distrito Nacional entrega remozado el parque 30 de Mayo

Comunitarios y niños jugando en el renovado parque 30 de Mayo, entregado por la Alcaldía del Distrito Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, entregó el remozado parque 30 de Mayo, un espacio transformado que ahora ofrece mayor seguridad, accesibilidad y áreas modernas para el disfrute de las familias de la zona.

Ubicado entre las calles Hermanas Mirabal, Central y Ercilio Montero, el parque fue remozado a través del Presupuesto Participativo Municipal, con el apoyo de recursos adicionales aportados por la alcaldía.

La intervención del parque incluyó:

Dos áreas infantiles con juegos para niños de distintas edades

Verja perimetral

Instalación de luminarias LED

Recuperación de las áreas verdes

Reacondicionamiento de un gazebo para actividades familiares y comunitarias

Colocación de bancos de metal, mesas de picnic y zafacones

Plantación de nuevos árboles y un letrero identificativo

Señalización con reglas de uso para promover el cuidado del espacio.

Un mural artístico que resalta en el parque como símbolo de identidad

Agradecimiento

Durante el acto de entrega, Junior Noguera, presidente de la Junta de Vecinos 30 de Mayo, agradeció a Carolina Mejía en nombre de la comunidad, destacando que el parque representa "el corazón de la familia" del sector.

Recordó además que, a través del Presupuesto Participativo, ya se habían ejecutado otras obras como la ampliación del salón multiusos y mejoras en aceras y contenes.

Por su parte, Raudy Vargas, director administrativo del Concejo Municipal del ADN, explicó el proceso de modernización al que fue sometido este nuevo espacio.

"Esta intervención es integral porque no solamente se recupera el parque, sino que su entorno se embellece, se recuperan las aceras, se pintan los contenes, badenes y reductores, se cambian las luminarias".