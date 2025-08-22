La Caasd repara avería en tubería del sistema Valdesia–Isa Mana en Santo Domingo Oeste

La fuga se debió a trabajos en la línea 2-C del metro, informó la Caasd. ( DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL )

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo(Caasd) corrigió la avería que afectó una tubería de 30 pulgadas del sistema Valdesia–Isa Mana en los alrededores del kilómetro 10 de la marginal autopista Duarte en Santo Domingo Oeste.

De acuerdo con la entidad, desde que se corrió el problema comenzó a restablecerse de manera progresiva el servicio de agua potable en la zona afectada, como son los sectores La Venta, Don Honorio, El Condado, Los Ángeles Peralejos, Los Hidalgos, Colinas del Norte, Proyecto Cristal y Kilómetro 14, entre otros.

Te puede interesar Los sectores del Gran Santo Domingo que serán afectados por rotura de tubería en la autopista Duarte

La institución informó que brigadas técnicas de la Dirección de Operaciones realizaron una labor permanente de corrección de la rotura en La Venta para restablecer el servicio y evitar escasez de agua en los distintos sectores del municipio.

Mejoría del servicio

El servicio de agua fue suspendido de manera parcial, pero de acuerdo con las autoridades, horas después comenzó a normalizarse. El agua se derramó por toda la zona y se formó un lodazal que afectó la parte en tierra de la marginal.

De acuerdo con la Caasd, la avería fue ocasionada por excavaciones vinculadas a los trabajos de construcción de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo y la marginal de la autopista Duarte, en la parte sur, desde el kilómetro 9 hasta la entrada de Los Alcarrizos.



