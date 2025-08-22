Prohíben giros a la izquierda desde la John F. Kennedy hacia la Máximo Gómez

Imagen de archivo del tránsito por la avenida John F. Kennedy. ( DIARIO LIBRE. )

El Gabinete de Transporte informó que desde este domingo entrará en vigor la cuarta fase del plan de restricción de giros a la izquierda, que ahora impactará los corredores de la avenida John F. Kennedy dentro de la estrategia de movilidad "RD Se Mueve".

Cambios principales en la John F. Kennedy – Máximo Gómez

La intersección pasará de cuatro a tres fases de semáforo, con el objetivo de agilizar la circulación.

Se eliminan los giros a la izquierda en dos direcciones:

Desde la Kennedy hacia el sur por la Máximo Gómez (Este–Sur).

Desde la Kennedy hacia el norte por la Máximo Gómez (Oeste–Norte).

Rutas alternas para los conductores

Para girar hacia el sur: los vehículos podrán tomar la avenida San Martín y girar en la Máximo Gómez, o usar la calle Paseo de los Aviadores para incorporarse a San Martín y desde allí conectar con la Máximo Gómez sur.

Para girar hacia el norte: la ruta será continuar hacia el este por la Kennedy, girar a la derecha en Paseo de los Ferreteros, luego a la izquierda por Mayor Valverde y acceder a la Máximo Gómez en dirección norte.