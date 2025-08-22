Residentes en la comunidad Pinalito, en el municipio Jánico, provincia Santiago, protestaron este viernes de manera pacífica para exigir la continuación de los trabajos de construcción de la carretera principal de la localidad, que llevan dos años paralizados.

Los moradores se manifestaron en la vía en construcción, expresando su frustración por la paralización de la obra, considerada vital para el desarrollo de la zona.

Portando pancartas, pidieron a las autoridades que retomen los trabajos y concluyan el proyecto.

Kelvin Rodríguez, uno de los manifestantes, señaló que la obra fue abandonada cuando solo faltaba el asfaltado.

Dificultades

La paralización de los trabajos ha generado serios problemas para los residentes. Ángelo Núñez denunció que la obra ha bloqueado el acceso a varias residencias cercanas a la vía.

En un ejemplo personal, mencionó que su suegra, quien utiliza una silla de ruedas, no puede entrar a su hogar debido a esta situación.

William Páez, otro residente, recordó que las autoridades prometieron que la carretera estaría lista en un año y medio.

"A dos años de iniciada la obra fue abandonada y los equipos retirados", afirmó Páez.

Advirtieron que, si las autoridades no retoman los trabajos, continuarán con protestas en las calles.