Inicia este domingo nueva fase de la prohibición de giros a la izquierda en el Distrito Nacional

La prohibición de los giros a la izquierda forma parte de la Estrategia Integral de Gestión del Tránsito "RD Se Mueve". ( LUDUIS TAPIA )

Este domingo entra en vigor la fase IV del programa de restricción de giros a la izquierda, en diversas vías del Distrito Nacional, como parte de la Estrategia Integral de Gestión del Tránsito "RD Se Mueve".

Esta nueva etapa impactará los corredores de la avenida John F. Kennedy y la 27 de Febrero, iniciando con la reorganización de la intersección Máximo Gómez–John F. Kennedy, que pasará de cuatro a tres fases de operación semafórica, de acuerdo a lo informado por las autoridades.

El ajuste conlleva la prohibición de los giros a la izquierda en la avenida John F. Kennedy hacia el sur por la Máximo Gómez (este–sur) y en la avenida John F. Kennedy hacia el norte por la Máximo Gómez (oeste–norte).

Para el giro restringido en la John F. Kennedy hacia el sur por la Máximo Gómez, las autoridades señalaron que los conductores podrán tomar la avenida San Martín y girar a la izquierda en la avenida Máximo Gómez, o bien utilizar la calle Paseo de los Aviadores para incorporarse a la San Martín y desde allí conectar con Máximo Gómez hacia el sur.

Ante la prohibición en la John F. Kennedy hacia el norte por la Máximo Gómez, la ruta alterna abarca en continuar hacia el este, girar a la derecha en la calle Paseo de los Ferreteros, luego, en la calle Mayor Valverde y, luego, acceder a la avenida Máximo Gómez en dirección norte.

Fases anteriores

De acuerdo al Gabinete de Transporte, durante las tres primeras fases, el programa reorganizó el flujo vehicular en 13 intersecciones estratégicas, logrando mejoras superiores al 30 % en los tiempos de recorrido:

Primera fase: Avenida Lope de Vega con las calles Padre Fantino Falcó, Max Henríquez Ureña y Gustavo Mejía Ricart.

Segunda fase: Avenida Tiradentes con las calles Salvador Sturla, Carlos Sánchez, Rafael Augusto Sánchez, Frank Félix Miranda y Roberto Pastoriza.

Tercera fase: Avenida Abraham Lincoln con las calles Víctor Garrido Puello y Andrés Julio Aybar; avenida Pedro Livio Cedeño con Máximo Gómez; y avenida Winston Churchill con José Armando Soler y con la avenida Roberto Pastoriza.

