La primera persona en llegar para hacer la fila y participar en la segunda edición de "Plásticos por útiles escolares" lo hizo el pasado viernes a las 8:00 de la mañana. Así lo informó la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, a su llegada hoy a la actividad.

Mejía resaltó que la planificación de este evento lleva varias semanas. En este participan más de 500 colaboradores y 50 supervisores con tareas específicas para garantizar el orden y la fluidez del proceso.

"De las ediciones pasadas hemos aprendido y hemos aplicado nuevos controles, especialmente en el tema del circuito que se hace alrededor de este Palacio Municipal, para darle fluidez a este proceso", afirmó.

Mejía también señaló que durante los dos días de jornada se ha insistido en el cumplimiento estricto de las normas, con el objetivo de garantizar una experiencia organizada.

"A todas estas personas que han llegado aquí a lo largo de estos dos días, les hemos explicado que somos estrictos con el cumplimiento de esas reglas establecidas, que a nadie se le está permitido alterar el orden mientras están haciendo el proceso", resaltó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/24/whatsapp-image-2025-08-24-at-111510-am-b58f98eb.jpeg La fila para llegar al intercambio. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/24/whatsapp-image-2025-08-24-at-111541-am-d9d8268c.jpeg Una mujer con discapacidad haciendo la fila. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/24/whatsapp-image-2025-08-24-at-111541-am1-610dcfad.jpeg Una señora descansa entre grandes envases conteniendo los plásticos. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/24/whatsapp-image-2025-08-24-at-111506-am-6b5c57df.jpeg El plástico llevado para intercambiar. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/24/whatsapp-image-2025-08-24-at-111859-am-05147f13.jpeg Una mujer muestra los útiles escolares entregados. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/24/whatsapp-image-2025-08-24-at-111858-am-31b39189.jpeg Niños reciben los útiles escolares. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

Pesaje de plásticos

El pesaje de plásticos comenzó a las 4:00 de la mañana de este domingo y la jornada se extenderá hasta las 2:00 de la tarde.

La alcaldesa también señaló que el programa busca impactar entre 15,000 y 16,000 familias dominicanas, y tiene un doble propósito: educar a los niños sobre el cuidado del medioambiente y apoyar a las familias en la época de Navidad y del inicio del año escolar.

"Con todas las previsiones y la logística que hemos preparado, tenemos todo en un buen orden, y la gente con muy buena actitud y alegría. Es algo que nos llena de inmensa gratificación y alegría", refirió Mejía.

¿Qué se hará con los plásticos recolectados?

Los plásticos recolectados serán entregados a la Fundación Hilos de Amor para ser transformados en mobiliario para parques, iniciativa que se ha realizado en años anteriores con resultados efectivos.

Mejía recordó que el año anterior se entregaron 14,000 kits, y para esta segunda edición se espera superar la cifra.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/24/whatsapp-image-2025-08-24-at-111857-am-d3557298.jpeg La alcaldesa Carolina Mejía conversa con la prensa. A su lado, el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

De su lado, el director general d e Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón , valoró la actividad y expresó su reconocimiento al trabajo realizado por el equipo del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

"Esto es una expresión de amor, de solidaridad, de trabajo para limpiar nuestra ciudad, para cuidar nuestra ciudad, y para que nuestros niños y niñas entren preparados mañana a recibir lo más importante del mundo que es la educación", comentó Sanz Lovatón.