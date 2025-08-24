Así ha transcurrido el primer día de la prohibición de girar a la izquierda en la Kennedy con Gómez

Agentes dirigen el tránsito en la intersección de las avenidas John F. Kennedy con 27 de Febrero, el 24 de agosto del 2025. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

Este domingo entró en vigencia la fase IV del programa de restricción de giros a la izquierda en los corredores de las avenidas John F. Kennedy y la 27 de Febrero.

El primer punto intervenido fue la intersección Máximo Gómez–John F. Kennedy, donde desde las 5:30 de la mañana agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) ya estaban instalando todo para arrancar formalmente a las 6:00.

La medida busca agilizar el tránsito en uno de los puntos más congestionados de Santo Domingo como parte de la Estrategia Integral de Gestión del Tránsito "RD Se Mueve".

Según explicaron agentes, las primeras semanas serán de orientación a los conductores sobre las rutas alternas, sin aplicar multas.

Además, en los próximos días los semáforos tendrán un cambio de dirección importante: las luces en dirección este–oeste se pondrán verdes al mismo tiempo, evitando así la posibilidad de doblar a la izquierda en cualquier intersección.

Un agente dirige el tránsito en la intersección de las avenidas John F. Kennedy con 27 de Febrero, el 24 de agosto del 2025. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

¿Cómo lo han tomado los conductores?

Tres agentes que se encontraban orientando en el lugar coincidieron en que la reacción de la gente ha estado dividida sobre la prohibición de girar a la izquierda en la Kennedy con Gómez.

Mientras uno señaló que "la mayoría de dominicanos se molesta", otro comentó que muchos lo aceptan, aunque algunos no lo entienden. En general, coincidieron en que la mayoría de conductores ha tomado la medida con disgusto.

Los ciudadanos también expresaron incomodidad sobre la medida. Algunos desde sus vehículos se acercaban preguntando: "¿Quién puso esto?". Otros hacían gestos de molestia y aseguraban no estar de acuerdo con la medida.