Faride Raful: "Trabajamos para retirar limpiavidrios de las calles del Gran Santo Domingo"

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó que se está trabajando para retirar de las calles del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo a los limpiavidrios y entiende que se trata de una labor constante.

Dijo que la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y la Policía trabajan unidas para sacar de las calles a los limpiavidrios y recordó que en el Distrito Nacional existe una resolución que prohíbe su presencia en las vías públicas.

En otras ciudades

"En otros lugares se está haciendo lo propio, pero en el Gran Santo Domingo se está trabajando con esto. Esto es un trabajo constante porque a veces cuando se les quita de un lugar, se van a otro", puntualizó.

Te puede interesar Insistencia, amenazas y estafas: el riesgo de detenerse en los semáforos por los limpiavidrios

Manifestó que hay que hacer una labor sistemática, de seguimiento para poder lograr el desplazamiento absoluto de los limpiavidrios de las calles y avenidas de las ciudades como el Gran Santo Domingo.

Raful se refiere a la resolución 17-2017 aprobada por el Concejo de Regidores del Distrito Nacional que en su primer artículo establece: "Instruir como al efecto instruye, a la Dirección de Defensoría de Espacios Públicos, a la Policía Municipal y a la Policía Nacional a retirar de nuestras calles y avenidas a todas las personas cuyo oficio es de limpiar vidrios".