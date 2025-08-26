La prohibición dispuesta por las autoridades de prohibir el giro a la izquierda en la avenida John F. Kennedy con Máximo Gómez se inició en el primer día laboral y de docencia con fluidez, al igual que en las vías y las alternas.

Agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) explicaban a los ciudadanos las nuevas prohibiciones iniciadas el domingo como se contempla en la IV fase del proyecto RD se Mueve.

Conductores confundidos

Algunos conductores manifestaron confusión por la medida y eran orientados por los agentes que colocaron conos para advertir sobre el impedimento de los giros. En dirección oeste- este de la avenida John F. Kennedy hacia el sur, lo conductores debe girar a la derecha en la calle en la calle de Los Aviadores, continuar por la Mayor E. Valverde hasta incorporarse a la Gómez.

En el caso de transitar por la misma Kennedy, pero para bajar por la Gómez los conductores deben girar en la calle de Los Aviadores, tomar la San Martín y girar en la Máximo Gómez hacia el sur.

En las calles secundarias, los tapones son más extensos en las horas pico debido a que reciben una mayor carga vehicular. Antes giraban en la Kennedy con Máximo Gómez tanto para el sur como para el norte, igual para retornos.

La medida está en prueba durante dos semanas como se ha hecho en las otras vías intervenidas. Los semáforos y la señalética están colocadas para que los conductores que todavía desconocen las nuevas medidas.

RD se Mueve es un proyecto integral del Distrito Nacional que busca mejorar la movilidad. Además de las prohibiciones de giros a la izquierda en varias calles y avenidas contempla cambio de horario de los horarios de entrada y salida de empleados públicos, aumento en la capacidad de servicios en el Metro de Santo Domingo y retiro de vehículos estacionados en lugares prohibidos, entre otros.

La iniciativa integra las distintas entidades oficiales relacionada con el tránsito y el transporte y es liderada por el Gabinete de Transporte, que preside el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).