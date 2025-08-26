El Metro de Santo Domingo incrementa 10 % su demanda sin generar congestión en hora pico

Con el inicio del año escolar aumenta la cantidad de usuarios. ( DIARIO LIBRE )

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó que el lunes 25 de agosto, coincidiendo con el regreso a clases en escuelas públicas y colegios privados, la Línea 1 del Metro de Santo Domingo registró un incremento del 10 % en la cantidad de pasajeros movilizados durante la hora pico de la mañana (6:00 a.m. a 9:00 a.m.), en comparación con el lunes anterior, sin que se generaran filas ni congestión en las estaciones.

Los datos

Según el registro del sistema de validación, en ese horario se realizaron 37,153 validaciones en las estaciones ubicadas en Villa Mella, frente a las 33,628 del lunes 18 de agosto, lo que representa un aumento de 3,525 usuarios en un solo día.

Este desempeño fue posible gracias al aumento de capacidad recientemente puesto en funcionamiento por el presidente Luis Abinader, que incluyó la incorporación de trenes de seis vagones, la ampliación de andenes y nuevas soluciones de circulación peatonal como el pasillo de interconexión en la estación Juan Pablo Duarte.

"Hoy quedó evidenciado que las decisiones técnicas han dado resultados. A pesar del incremento significativo en la cantidad de pasajeros, el servicio operó sin filas ni interrupciones, con una experiencia fluida para los usuarios", afirmó el director ejecutivo de la Opret, Rafael Santos Pérez.

Las cinco estaciones elevadas de mayor demanda: Mamá Tingó, Gregorio Gilbert, Gregorio Luperón, Peña Gómez y Hermanas Mirabal operaron con total normalidad durante toda la mañana, incluso en las horas de mayor afluencia escolar y laboral.

Una nota de prensa de la entidad indica que este resultado confirma la efectividad del plan de ampliación liderado por la Opret y forma parte del compromiso del presidente Luis Abinader con el fortalecimiento del transporte público, garantizando un sistema más moderno, ordenado y digno para la ciudadanía.

Con estos resultados, la Opret reafirma su misión de impulsar una movilidad urbana eficiente, confiable y centrada en las personas.