Inversión de US$775 millones de la renegociación con Aerodom impulsa la movilidad en el Gran SD

Con el pago inicial de 775 millones de dólares (46,693.8 millones de pesos), de la renegociación del contrato del Estado con la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo 21 (Aerodom), el Gobierno construye un conjunto de obras viales en el Gran Santo Domingo, que se espera impacten en la movilidad.

La renegociación, que extiende el contrato de administración de los seis principales aeropuertos del país, será hasta el 2060 y, de acuerdo con el presidente Luis Abinader, se garantizan ingresos entre 1,905 millones y 2,155 millones de dólares.

Los recursos de la primera partida son invertidos en proyectos como la solución del histórico nudo vial de la calle Isabel Aguiar con avenida Prolongación 27 de Febrero (Pintura), donde se construye un paso a desnivel y un túnel de norte a sur por la avenida Luperón.

En principio el proyecto contempló una partida de 148 millones de dólares. La obra se prevé que estaría en funcionamiento a partir de octubre de este año.

Otro proyecto que se levanta con esos fondos es la solución del problema del tránsito en la avenida República de Colombia desde la Prolongación 27 de Febrero hasta Los Próceres.

La inversión estimada en sus inicios fue de 108 millones de dólares (más de 6,300 millones de pesos), pero el último informe indica una inversión superior a los 10 mil millones de pesos.

En este proyecto se han ampliado las esquinas de la República de Colombia con avenida Monumental para mejorar los giros a la izquierda y derecha. También, se han desalojado una veintena de viviendas del barrio Cuba y Paseo del Arroyo.

En esa zona se construirá un puente sobre la cañada de Los Ríos y está en proyección un túnel por debajo de la avenida Carlos Pérez Ricart que saldría por los alrededores del Jardín Botánico.

El asfaltado de las calles de La Caleta, Boca Chica y alrededores del aeropuerto de zonas del Gran Santo Domingo, forma parte de los proyectos que se ejecutan con los recursos de la renegociación con Aerodom.

Para esto se contempló una inversión de 350 millones de dólares y el programa se ejecuta en algunas zonas del municipio Santo Domingo Este y Boca Chica.

Otras obras proyectadas

Además, está contemplada la construcción de un puente basculante o movible en lo que es el flotante, por un costo de 50 millones de dólares, pero todavía no se ha iniciado y se encuentra en el proceso de convocatoria a licitación.

De igual modo, se proyecta la construcción de un puente paralelo al Jacinto Peynado (o de Villa Mella), en la avenida Máximo Gómez que tendría una inversión de 56 millones de dólares, pero tampoco ha comenzado.

Más obras en ejecución El Gobierno también ejecuta obras que no están contempladas dentro de los recursos generados por el contrato con Aerodom, pero que se construyen como parte de la mejoría integral del problema del tránsito. Como la intervención del kilómetro 9 de la Autopista Duarte, cuya inversión aproximada es de 10 millones de pesos. Esta incluye un moderno puente peatonal, del que ya se tiene la base. Como parte de la mejoría vial, también se trabaja en la terminación de la avenida Ecológica, en el último tramo que une la vía con la entrada del Puerto Punta Caucedo desde la avenida Las Américas. Queda menos de un kilómetro en terraplén y se negocia con los propietarios de unas 10 viviendas, que aún siguen allí, para hacer la conexión.