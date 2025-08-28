Migración despliega 25 operativos simultáneos en 13 provincias y detiene 876 indocumentados

Alguno de los haitianos indocumentados detenidos por Migración este jueves. ( FUENTE EXTERNA )

Las unidades de interdicción de la Dirección General de Migración (DGM) desplegaron este jueves 25 operativos simultáneamente en 13 provincias del país, en los que detuvieron a 876 haitianos en condición migratoria irregular.

De acuerdo con una nota de prensa remitida por la DGM, en las jornadas se llevaron a cabo fundamentadas en los principios de trato justo, no discriminación y protección de los derechos de las personas, retuvieron 541 hombres, 224 mujeres y 111 menores que, como hijos, acompañaban a los adultos.

Los operativos de la DGM se realizaron en Santo Domingo, donde se hicieron 10, en las provincias Duarte, Elías Piña y Valverde, con 2 en cada uno. También se desplegaron en Barahona, Dajabón, Independencia, La Vega, Montecristi, Pedernales, Peravia, Puerto Plata y Santiago Rodríguez.

Traslados de los migrantes

Según informaron, todos fueron trasladados a los centros de procesamientos dispuestos por Migración en distintas zonas del país, donde se les procesó de acuerdo a los protocolos establecidos, con fines de ser devueltos a su país de origen.

"Si se comprueba que alguno es requerido por la Justicia, se le da el curso correspondiente", estableció el comunicado.

Los trabajos contaron con el apoyo interinstitucional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como de otras entidades vinculadas a la seguridad ciudadana.

La DGM resaltó que mantendrá su accionar no sólo para cerrar puertas a la inmigración irregular, sino que también lo gestiona de manera efectiva.

Añadió: "Con estas acciones se garantiza la soberanía del país y el bienestar de los dominicanos y los extranjeros que permanecen dentro del marco de la legalidad, así como la promoción de una convivencia más armoniosa y ordenada entre todos los sectores de la sociedad".