Cámara de Diputados frena propuesta contra limpiavidrios y vendedores callejeros en semáforos

En la Cámara de Diputados reposa un proyecto de ley especial para la erradicación de los limpiavidrios, vendedores de parabrisas y pedigüeños de las calles de la ciudad, sin embargo, la pieza no ha prosperado.

Es un proyecto que introdujo a la Cámara de Diputados el entonces legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Alexis Jiménez y que tiene por finalidad la protección de los derechos de las personas, en este caso a la libre circulación.

El motivo

Fue motivado ante los frecuentes casos de discusiones, pleitos y hasta muertes de conductores por parte de limpiavidrios y vendedores callejeros en los semáforos del Distrito Nacional y otras ciudades del país. La propuesta estuvo en comisión de la Cámara Baja, sin ningún informe en el 2024 y perimió.

El proyecto de ley en su artículo uno establece la incorporación en el Código Penal la pena accesoria del delito de participación en malas prácticas de limpiavidrios, vendedores de parabrisas y pedigüeños en las calles y avenidas del territorio nacional.

El artículo tres del proyecto de ley establece: "Cualquier ciudadano, entidad, organización, empresa ONG e institución pública y privada, podrá presentar una queja pública ante el Defensor del Pueblo, las alcaldías, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia".

Esas autoridades tienen la competencia de accionar para erradicar la práctica de los limpiavidrios, vendedores de parabrisas y pedigüeños en las vías públicas sin importar la provincia o el municipio.