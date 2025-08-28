×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Limpiavidrios
Limpiavidrios

Cámara de Diputados frena propuesta contra limpiavidrios y vendedores callejeros en semáforos

Proyecto de ley busca erradicar limpiavidrios y pedigüeños de las calles

  • Adalberto de la Rosa - Twitter
  • Adalberto de la Rosa - Facebook
Expandir imagen
Cámara de Diputados frena propuesta contra limpiavidrios y vendedores callejeros en semáforos
Un limpiavidrio camina por una vía del Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE)

En la Cámara de Diputados reposa un proyecto de ley especial para la erradicación de los limpiavidrios, vendedores de parabrisas y pedigüeños de las calles de la ciudad, sin embargo, la pieza no ha prosperado.

Es un proyecto que introdujo a la Cámara de Diputados el entonces legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Alexis Jiménez y que tiene por finalidad la protección de los derechos de las personas, en este caso a la libre circulación.

El motivo

Fue motivado ante los frecuentes casos de discusiones, pleitos y hasta muertes de conductores por parte de limpiavidrios y vendedores callejeros en los semáforos del Distrito Nacional y otras ciudades del país. La propuesta estuvo en comisión de la Cámara Baja, sin ningún informe en el 2024 y perimió.

El proyecto de ley en su artículo uno establece la incorporación en el Código Penal la pena accesoria del delito de participación en malas prácticas de limpiavidrios, vendedores de parabrisas y pedigüeños en las calles y avenidas del territorio nacional.

  • El artículo tres del proyecto de ley establece: "Cualquier ciudadano, entidad, organización, empresa ONG e institución pública y privada, podrá presentar una queja pública ante el Defensor del Pueblo, las alcaldías, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia".

Esas autoridades tienen la competencia de accionar para erradicar la práctica de los limpiavidrios, vendedores de parabrisas y pedigüeños en las vías públicas sin importar la provincia o el municipio.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 