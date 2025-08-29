×
Haitianos indocumentados

Migración repatria 1,413 extranjeros con estatus migratorio irregular

El operativo contó con el apoyo del Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea, el Ciutran y la Digesett, entre otras instituciones públicas

    Expandir imagen
    Migración repatria 1,413 extranjeros con estatus migratorio irregular
    Oficial de Migración revisando la documentación de un haitiano, durante uno de los operativos desplegados. (FUENTE EXTERNA)

    La Dirección General de Migración, en coordinación con las fuerzas de seguridad ciudadana, detuvieron el jueves a 1,343 haitianos indocumentados y repatriaron a otros 1,413, de acuerdo con la información proporcionada por la entidad en una nota de prensa.

    La institución señaló que estás acciones corresponden a la aplicación de una política "firme" para controlar la inmigración irregular y, por esa vía, eliminar los riesgos en la seguridad territorial y la estabilidad social y económica que representa para el país.

    Indicó que las acciones estuvieron a cargo de agentes que fueron desplegados en el Gran Santo Domingo, donde capturaron a 137 personas en situación irregular.

    Además, detuvieron 59 indocumentados en Santiago de los Caballeros, mientras que en La Vega, 49; Mao/Santiago Rodríguez, 82; Zona Este, 134; Azua, 49; Barahona, 24; Montecristi, 80; Dajabón, 19; Elías Piña, 75; Jimaní, 51, y 45 en Pedernales.

    A esa cantidad se adicionan 324 capturadas por el Ejército, 124 por la Policía Nacional, 76 por el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), 22 por la Armada y 2 por el Sistema Nacional de Protección Ambiental.

    Las operaciones también recibieron el apoyo del Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea, el Ciutran y la Digesett, entre otras instituciones públicas.

    Repatriados

    Respecto a las repatriaciones, 653 haitianos en situación irregular fueron entregados a las autoridades de su país por el punto fronterizo de Elías Piña; 514 por Dajabón, 147 por Jimaní y 99 por Pedernales.

    Migración señaló que las operaciones para localizar y deportar extranjeros indocumentados se implementan con respeto a los derechos, la dignidad y la seguridad de las personas interdictas, independientemente de la nacionalidad.

    "Igualmente hay una atención diferenciada y humanitaria para las mujeres, en particular para las embarazadas, envejecientes y los menores", expresó.

    Asimismo, indicó que los niños y adolescentes también son asistidos por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) y sólo se repatrían si están acompañados de familiares adultos.

