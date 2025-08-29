Migración repatria 1,413 extranjeros con estatus migratorio irregular

Oficial de Migración revisando la documentación de un haitiano, durante uno de los operativos desplegados. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Migración, en coordinación con las fuerzas de seguridad ciudadana, detuvieron el jueves a 1,343 haitianos indocumentados y repatriaron a otros 1,413, de acuerdo con la información proporcionada por la entidad en una nota de prensa.

La institución señaló que estás acciones corresponden a la aplicación de una política "firme" para controlar la inmigración irregular y, por esa vía, eliminar los riesgos en la seguridad territorial y la estabilidad social y económica que representa para el país.

Indicó que las acciones estuvieron a cargo de agentes que fueron desplegados en el Gran Santo Domingo, donde capturaron a 137 personas en situación irregular.

Además, detuvieron 59 indocumentados en Santiago de los Caballeros, mientras que en La Vega, 49; Mao/Santiago Rodríguez, 82; Zona Este, 134; Azua, 49; Barahona, 24; Montecristi, 80; Dajabón, 19; Elías Piña, 75; Jimaní, 51, y 45 en Pedernales.

A esa cantidad se adicionan 324 capturadas por el Ejército, 124 por la Policía Nacional, 76 por el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), 22 por la Armada y 2 por el Sistema Nacional de Protección Ambiental.

Las operaciones también recibieron el apoyo del Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea, el Ciutran y la Digesett, entre otras instituciones públicas.

Repatriados

Respecto a las repatriaciones, 653 haitianos en situación irregular fueron entregados a las autoridades de su país por el punto fronterizo de Elías Piña; 514 por Dajabón, 147 por Jimaní y 99 por Pedernales.

Migración señaló que las operaciones para localizar y deportar extranjeros indocumentados se implementan con respeto a los derechos, la dignidad y la seguridad de las personas interdictas, independientemente de la nacionalidad.

"Igualmente hay una atención diferenciada y humanitaria para las mujeres, en particular para las embarazadas, envejecientes y los menores", expresó.

Asimismo, indicó que los niños y adolescentes también son asistidos por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) y sólo se repatrían si están acompañados de familiares adultos.