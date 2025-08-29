Digesett impone más de un millón de multas en el primer semestre de 2025

El Distrito Nacional cerró el semestre con 128,343 multas, reflejando el congestionado y caótico tránsito de la capital. ( FUENTE EXTERNA )

Más de un millón de multas han sido impuestas en los primeros seis meses del año por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), siendo los motoristas sin casco protector los principales infractores, con 361,842 casos.

De acuerdo con los informes estadísticos de la institución, en la 1,158,100 violaciones, entre las más frecuentes se encuentran 129,800 por conducir sin licencia o vencidas. A esta práctica se suman 117,581 multas a choferes que circulaban sin seguro, y 76,852 sanciones por irrespetar la luz roja del semáforo.

En tanto, 48,795 personas fueron multadas por no usar el cinturón de seguridad, y 32,813 por exceso de velocidad, ambos factores que elevan la probabilidad de que un accidente sea mortal.

La tecnología también se ha convertido en un enemigo en las vías. En el semestre, 22,152 conductores fueron multados por usar el celular mientras manejaban, una práctica que en segundos puede transformar una imprudencia en tragedia.

La lista también incluye a quienes convierten la vía pública en un vertedero improvisado.

La Digesett sancionó a 23,182 conductores por lanzar desperdicios desde sus vehículos, una práctica que degrada el entorno y afecta la movilidad cuando los desechos terminan en las alcantarillas.

Mientras, 28,279 ciudadanos fueron multados por obstruir el tránsito, ya sea estacionándose en lugares prohibidos o bloqueando intersecciones estratégicas. A estos casos se agregan 8,974 registros por manejo temerario, y 18,646 sanciones por giros prohibidos, 39,607 por transitar sin luces, y 33,744 por conducir en vía contraria.

Demarcaciones

Las carreteras del país concentran la mayor cantidad de infracciones en ambos trimestres del 2025. Entre enero y marzo se registraron 100,341 multas, mientras que de abril a junio sumaron 84,678, para un acumulado de 185,019 sanciones.

El Distrito Nacional cerró el semestre con 128,343 sanciones, reflejando el congestionado y caótico tránsito de la capital. En paralelo, Santiago acumuló 90,890.

La parte oriental de la provincia Santo Domingo acumuló 63,837 sanciones. Mientras en el municipio del lado Norte y Monte Plata se reportaron 25,218, alcanzando 49,962 sanciones.

Las zonas turísticas tampoco escapan al desorden. La Altagracia registró 103,329 sanciones, mientras que La Romana, El Seibo y Miches sumaron 45,142. En Bávaro, Punta Cana, y otros polos turísticos generan un patrón similar.

El Sur Central (Baní, Ocoa y Azua) acumuló 46,909 sanciones, mientras que San Juan y Elías Piña totalizaron 34,276. En el extremo suroeste, la regional de Barahona, Pedernales, Neiba e Independencia alcanzó 37,314.

Por su parte, la frontera norte, que abarca Mao, Dajabón, Montecristi y Santiago Rodríguez, cerró con 32,486 sanciones, reflejo de la intensidad del tránsito fronterizo y la precariedad en la cultura vial.