Abinader archivó el Tren Metropolitano y lanza el Monorriel de Santo Domingo

Identificaciones oficiales del sistema integrado de transporte de Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

El proyecto del Tren Metropolitano de Santo Domingo, anunciado en 2024 como parte del Sistema Integrado de Transporte (SIT-SD), no avanzó más allá de la convocatoria a licitación. Un año después, el presidente Luis Abinader presentó como nueva obra prioritaria el Monorriel de Santo Domingo, que será ejecutado por el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram).

En julio de 2024, Fitram abrió la licitación pública nacional para la construcción del Tren Metropolitano. La obra había sido presentada como un eje ferroviario, que en su primera etapa conectaría el Aeropuerto Internacional de Las Américas con el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, integrándose a las líneas 1 y 2 del Metro de Santo Domingo.

El trazado incluía sectores de Santo Domingo Este como Villa Duarte, Los Mameyes, Ensanche Ozama, Invivienda, Los Frailes, Ciudad Juan Bosch y Boca Chica, con una proyección de impacto para cerca de un millón de habitantes. Sin embargo, tras la convocatoria de 2024, no se informó de adjudicación ni inicio de obras.

El Gobierno presentó el Monorriel de Santo Domingo, que se integra al SIT-SD, como un eje elevado que atravesará la Autopista Las Américas y la avenida 27 de Febrero.

Ahora el Monorriel

La primera etapa contempla 10.5 kilómetros de extensión y 12 estaciones, desde la avenida Charles de Gaulle en Santo Domingo Este hasta el Centro Olímpico en el Distrito Nacional, con conexión a las líneas 1 y 2 del Metro.

El sistema fue diseñado para atender una demanda inicial de 306,000 pasajeros diarios y operar con trenes de cuatro vagones, con capacidad de hasta 562 pasajeros por composición y frecuencias de 90 segundos.

Las fases siguientes ampliarían el recorrido hacia Pintura y la Autopista Duarte, enlazando con el Teleférico Línea 3 y la extensión 2C del Metro en Los Alcarrizos.

Los documentos oficiales del Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo muestran cómo se reorganiza la red de movilidad con la incorporación del Monorriel.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/29/whatsapp-image-2025-08-29-at-91929-am-27212efb.jpeg Leyenda de líneas (FUENTE EXTERNA)

En la leyenda de líneas aparecen las identificaciones oficiales:

M1 y M2: Metro de Santo Domingo (líneas 1 y 2).

T1, T2 y T3: Teleféricos.

L1: Tranvía.

TM: Tren Metropolitano (que sigue siendo propuesta hacia el Aeropuerto Internacional de Las Américas y la avenida Ecológica

MSD: Monorriel Santo Domingo.

También se incluyen los corredores de autobuses, terminales interurbanas y las conexiones entre estaciones.