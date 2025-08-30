Así es como el Gobierno de Luis Abinader imagina el transporte masivo en la capital

La décima estación del monorriel estaría próxima a Villa Consuelo, por la avenida 27 de Febrero, sería el proyecto de mayor envergadura de Luis Abinader en materia de transporte masivo. ( FUENTE EXTERNA. )

El Gobierno del presidente Luis Abinader presentó ayer, un año después de asumir su segundo mandato, un proyecto de monorriel para conectar Santo Domingo Este y el Distrito Nacional, desde el puente Juan Carlos hasta el Centro Olímpico.

Además de ese proyecto, aún pendiente de licitación y aprobación de financiamiento, la propuesta de expansión del Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo (SIT-SD) contempla a futuro un tranvía, la construcción de una segunda fase del monorriel y la incorporación de intercambiadores para facilitar los transbordos entre diferentes medios de transporte masivo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/29/captura-de-pantalla-2025-08-29-144516-05b9723c.png

El monorriel de Santo Domingo

El Monorriel SD recorrerá en su primera fase desde el puente Juan Carlos en Santo Domingo Este hasta el Centro Olímpico, conectando con las líneas 1 y 2 del Metro. En etapas posteriores se extenderá por la avenida 27 de Febrero hasta la avenida Colombia, enlazando con el tranvía y con la línea 3 del teleférico.

El trazado incluye estaciones en el ensanche La Isabelita, parque Los Tres Ojos, avenida San Vicente de Paúl, hospital Darío Contreras, Vista del Faro, Villa Duarte, avenida México próximo al parque Enriquillo, otra en la México cercano al Palacio Nacional, en Villa Consuelo (avenida 27 de Febrero) y en el Centro Olímpico, donde habrá interconexión con las líneas 1 y 2 del Metro.

El tranvía por la Winston Churchill

El proyecto del Tranvía Línea 1 iniciará en el kilómetro 12 de la carretera Sánchez, en Haina, y recorrerá la avenida Independencia hasta la Winston Churchill. Allí tendrá un intercambiador con la Línea 2 del Metro.

En la intersección de la Churchill con la avenida 27 de Febrero estaría un intercambiador con una futura extensión del monorriel. Además, en el Centro de los Héroes se conectaría con la Línea 1 del Metro.

Línea 3 del teleférico

El plan incluye la Línea 3 del teleférico, que recorrería desde San Cristóbal hasta el kilómetro 9 de la autopista Duarte, pasando por la avenida 27 de Febrero a la altura de la Plaza de la Bandera.

¿Murió el tren metropolitano?

De acuerdo con el plan maestro, el tren metropolitano de Santo Domingo se mantiene como propuesta, pero ya no recorrerá toda la ciudad. Su trazado iría desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas hasta la avenida San Vicente de Paúl, atravesando La Caleta y la Ciudad Juan Bosch.

Tendría paradas en Boca Chica, el Itla, Villa Panamericana, la circunvalación de Santo Domingo, Ciudad Juan Bosch, avenida Hipódromo V Centenario, Brisa Oriental, Los Frailes y San Vicente de Paúl, donde conectaría con el monorriel.

¿Y el tren de San Cristóbal?

La maqueta difundida a la prensa el jueves no contenía ninguna información del tren a San Cristóbal que todavía figura en el plan maestro colocado en el sitio web del Fitram.