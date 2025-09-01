Restauran 15 fachadas patrimoniales en Ciudad Colonial con inversión de más de 29 millones de pesos

El ministro de Turismo, David Collado, cortando la cinta durante la inauguración de la restauración de fachadas patrimoniales en la Ciudad Colonial. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Turismo, David Collado, inauguró este lunes la restauración de 15 fachadas patrimoniales de alto valor arquitectónico en la Ciudad Colonial, como parte de los esfuerzos para preservar el valor histórico y cultural de esta emblemática zona, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El proyecto, ejecutado a través del Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (Ceiztur), tuvo una inversión total de 29,830,476 pesos y fue realizado en coordinación con expertos de la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental.

Las intervenciones incluyeron monumentos religiosos y civiles de valor histórico, entre ellos el Museo de las Casas Reales, el Panteón de la Patria, diversas iglesias y capillas reconocidas por su relevancia arquitectónica.

“Este proyecto pone en valor nuestro legado histórico y reafirma el compromiso del Ministerio de Turismo con la preservación del patrimonio cultural y la recuperación de espacios de alto valor arquitectónico en Ciudad Colonial”, afirmó el ministro Collado.

Collado destacó también que estos espacios son atractivos tanto para visitantes nacionales como extranjeros, y que su restauración representa una inversión en el turismo cultural y sostenible.

Intervenciones técnicas

Los trabajos incluyeron procesos especializados como:

Limpieza de muros y superficies con productos no invasivos.

y superficies con productos no invasivos. Aplicación de tratamientos biocidas y fungicidas para eliminar vegetación y hongos.

Consolidación estructural con cales naturales.

con cales naturales. Aplicación de pinturas transpirables, veladuras, hidrofugantes de alta durabilidad y restauración de elementos arquitectónicos.

Cada intervención fue realizada respetando los principios de conservación patrimonial, utilizando materiales compatibles con las construcciones originales y técnicas adecuadas a las condiciones de cada inmueble.

Detalles en la intervención

Se eliminaron musgos y vegetación con la aplicación de biosidas, seguida de limpieza especializada en áreas con costra negra y eflorescencias. Se aplicó lechada de cal en grietas, pintura acrílica blanca transpirable, fungicidas y un hidrofugante de alta durabilidad. Además, se realizó el mantenimiento de elementos metálicos y limpieza de vitrales.

Museo de las Casas Reales

Las acciones incluyeron limpieza con productos alcalinos, aplicación de pintura acrílica y tratamiento hidrofugante en muros. Se utilizaron empaques de pulpa de papel y bicarbonato de amonio para limpiezas puntuales.

Iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes

Se ejecutó la eliminación de vegetación, aplicación de lechada de cal, limpieza de muros, aplicación de fungicidas, hidrofugante, y pintura acrílica transpirable. Se rehízo el pañete afectado con cal hidráulica, se restauraron juntas y se aplicó veladura según muestra aprobada.

Iglesia de San Lázaro

Intervención similar a la anterior: eliminación de vegetación, tratamiento de grietas con cal, limpieza, fungicidas, hidrofugante y pintura. Se realizó además el mantenimiento de barandas metálicas.

Parroquia de San Miguel

Se ejecutó limpieza de muros, aplicación de pintura transpirable, reposición de tejas y tratamiento hidrofugante.

Capilla Nuestra Señora de los Remedios

Se eliminaron capas deterioradas, eliminación de vegetación y se consolidaron áreas con lechada de cal. Se repusieron pañetes color terracota, aplicación de fungicida y se aplicó veladura, pintura y protección hidrofugante.

Iglesia Santa Clara

Trabajos enfocados en limpieza especializada, tratamientos fungicidas, aplicación de pintura acrílica blanca y doble aplicación de hidrofugante en muros.

Capilla de la Tercera Orden

Incluyó remoción de pañete dañado, aplicación de pintura y veladura, tratamientos con cal, y limpieza profunda.

Iglesia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia

Se aplicaron fungicidas, pintura acrílica, hidrofugante y limpieza con empaques de pulpa.

Capilla del Rosario

Incluyó la Iglesia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia limpieza, aplicación de cal y fungicidas, tratamientos hidrofugantes, pintura y reposición de ladrillos y tabletas. También se intervino el techo e impermeabilización.

Primera Iglesia Evangélica Dominicana

Se ejecutaron trabajos de consolidación con lechada de Cal, limpieza con hidrolavadora, tratamientos químicos preventivos y hidrofugante.

Ermita de San Antón

Se realizó la eliminación de vegetación y musgo, se aplicó pintura, cal hidráulica, limpieza y reparación del techo, y reposición de ladrillos y tabletas.

Iglesia y Convento de los Dominicos

El proyecto incluyó limpieza, eliminación de vegetación, consolidación de muros con cal, aplicación de pintura y veladura, y mantenimiento de elementos metálico.

Capilla de la Soledad

Se ejecutó una restauración integral con eliminación de vegetación, consolidación con cal, aplicación de micro capas de silicato, pintura acrílica.

Iglesia Regina Angelorum

Se realizó la eliminación de vegetación y musgos en los muros, tratamiento de grietas con lechada de cal, limpieza especializada con productos alcalinos y pulpa de papel, y aplicación de fungicidas preventivos. Además, se protegieron las superficies con hidrofugantede alta durabilidad.