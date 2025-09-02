Los llamados limpiavidrios y la mayoría de los vendedores ambulantes que acostumbran ubicarse en las intersecciones de calles y avenidas de la ciudad, fueron retirados por la Policía Nacional, luego de reportes de incidentes.

En un recorrido realizado por las intersecciones de avenidas como la John F. Kennedy con Máximo Gómez, 27 de Febrero con Gómez, Abraham Lincoln con 27 de Febrero, José Núñez de Cáceres, Winston Churchill con 27 de Febrero y la Sarasota no había ni un solo limpiavidrios.

Tampoco en la Máximo Gómez con Nicolás de Ovando, en la Leopoldo Navarro con San Martín, ni en la avenida Independencia.

Desde hace semanas Diario Libre viene publicando artículos sobre las molestias de los limpiavidrios a los ciudadanos, y en estos momentos se nota la ausencia de estos además se observar vigilancia policial en esos lugares.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/01/2f3a9271-416e7742.jpg Unico vendedor de escobillas de limpiavidrios que fue visto en la ciudad. (DIARIO LIBRE /DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/01/2f3a9249-9293aaf9.jpg Agentes de la Policía en la intesección de la avenida Máximo Gómez esquina John F. Kennedy. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/01/2f3a9259-25ccd5d0.jpg Avenida Máximo Gómez. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/01/2f3a9219-9148f136.jpg Avenida Máximo Gómez. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/01/2f3a9160-ea42d50f.jpg De vez en cuando aparece un limpiavidrios, pero agentes de la Policía de una vez lo retira. (DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/01/2f3a9214-921348a4.jpg El lugar de los limpiavidrios es ocupado por varios pedigüeños. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/01/2f3a9208-b39597ba.jpg Avenido Máximo Gómez. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

También los vendedores

De paso, también los vendedores de escobillas, frutas, golosinas y otros productos ya no están en los lugares donde acostumbran a situarse. En la Gómez con 27 de Febrero fue vista una sola persona vendiendo golosinas.

Un vendedor entrevistado explicó que ya no se les permite utilizar la calle para comercializar sus productos cuando el semáforo está en rojo.

"Muchacho, estamos calientes, a nadie dejan vender y quien lo hace puede caer preso", dijo.

Manifestó que un mayor del destacamento de Naco es que tiene a su cargo prohibirles trabajar en las calles.

La actitud violenta y de irrespeto a los ciudadanos ha generado críticas y denuncias en la Policía y las redes sociales. Algunos limpiavidrios quieren obligar a los conductores a que se dejen limpiar los cristales delantero y traseros de los vehículos, y si se niegan, hasta los agreden.

La Alcaldía del Distrito y la Policía Nacional son las entidades encargadas de tener el control de la personas que se dedican a vender o realizar cualquier actividad en las vías públicas.

No es la primera vez que los limpiavidrios son retirados de las calles y con el tiempo retornan.

Proyecto de ley

En la Cámara de Diputados reposa un proyecto de ley especial para la erradicación de los limpiavidrios, vendedores de parabrisas y pedigüeños de las calles de la ciudad, sin embargo, la pieza no ha prosperado.

Es un proyecto que introdujo a la Cámara de Diputados el entonces legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Alexis Jiménez y que tiene por finalidad la protección de los derechos de las personas, en este caso a la libre circulación.