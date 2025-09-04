Vecinos denuncian que puente peatonal en Santiago es usado como baño público

A la insalubridad se suma el deterioro de los hierros de seguridad del puente, dañados hace más de dos años por el choque de una yipeta, sin que hasta la fecha hayan sido reparados. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Residentes de los sectores La Otra Banda y La Joya en Santiago de los Caballeros denunciaron el estado de abandono en que se encuentra el puente peatonal ubicado sobre la avenida Circunvalación Sur.

Los comunitarios aseguran que la estructura, que debería garantizar la seguridad de los peatones, se ha convertido en un baño público a cielo abierto, debido a que personas con necesidades fisiológicas lo utilizan para defecar y orinar.

Además, en el lugar suelen lanzar basura lo que empeora la degradación del espacio.

Miguel Peña, residente en La Joya, sostiene que el mal olor de las heces fecales y la orina se percibe a varios metros de distancia, generando malestar y contaminación en el entorno.

Otros deterioros

A la insalubridad se suma el deterioro de los hierros de seguridad del puente, dañado hace más de dos años por el choque de una yipeta, sin que hasta la fecha hayan sido reparados.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/04/whatsapp-image-2025-09-04-at-164123-36887ea6.jpeg En el lugar suelen lanzar basura lo que empeora la degradación del espacio. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

"Eso tiene un abandono total", expresó Milagros Infante, quien advirtió que el área también es utilizada por consumidores de drogas.

Los vecinos reclaman que el lugar sea iluminado para evitar que los llamados "piperos" continúen usándolo para usar sustancias controladas.

Ante esta situación, muchos peatones prefieren arriesgar sus vidas cruzando la transitada vía en lugar de utilizar el puente peatonal.

Los comunitarios hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales y del Ministerio de Obras Públicas para que intervengan el puente.