Digesett licita 2,894 pitos con cadena y porta pito por RD$5.63 millones

Una agente de la Digesett dirige el tránsito en la avenida Abraham Lincoln con Gustavo Mejía Ricart, equipada con cámara corporal y taser, este 11 de julio de 2025. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) abrió un proceso de licitación para adquirir 2,894 juegos de pitos (silbatos) con su cadena metálica y porta pito.

El presupuesto referencial asciende a 5,634,618 de pesos lo que equivale a 1,947 por unidad. La operación busca dotar a los agentes de tránsito de equipos estandarizados para el control en vías y operativos.

De acuerdo con la documentación interna de la entidad —solicitud de requerimiento y solicitud de compras— el renglón está clasificado bajo el código UNSPSC 60131105 (silbatos).

En la línea única del ítem se consigna: "Pito con porta pito (tipo distintivo) y cadena para pito, según muestras", con 2,894 unidades y el precio unitario estimado que lleva al total referencial de 5 millones 634 mil 618 pesos.

¿Qué está licitando la Digesett?

El pliego técnico describe un silbato de acero inoxidable con acabado niquelado (color plata), bola de corcho, longitud entre 3.5 y 4.5 cm y diámetro de 1.5 a 2 cm.

Debe contar con orificio y argolla para la cadena y un rango de sonido de 90 a 100 decibeles. Se exige que la marca del producto esté impresa en el cuerpo del pito.

La cadena debe ser de metal (acero inoxidable), con tejido tipo serpiente, una sección adicional de 3 a 4 pulgadas para enganche y sistema de sujeción en forma de llave en la parte superior. El largo total especificado es de 53 a 55 centímetros.

El porta pito requerido es de acero inoxidable, con sistema de enganche y agarre y longitud de 1.5 a 2 pulgadas. Debe incorporar una placa distintiva con fondo anaranjado serigrafiado a todo color y las siglas institucionales en color plateado.

La observación "según muestras" significa que los oferentes deben igualar o superar el estándar físico exhibido por la institución al momento de evaluar la calidad.

Al tratarse de una licitación, el monto publicado es referencial. La cifra final —y quién suministrará los juegos de pitos— se conocerá tras las etapas de presentación de ofertas, evaluación técnica y económica, adjudicación y firma del contrato. Hasta entonces no hay compra aprobada ni proveedor seleccionado.