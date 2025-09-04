ADP y Faprouasd piden a Abinader retirar proyecto fusionaría el Minerd y la Mescyt

Dirigentes de la ADP y de Faprouasd en rueda de prensa. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (Faprouasd) llamaron al presidente Luis Abinader a retirar del Congreso Nacional el proyecto que busca fusionar a los ministerios de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

Para los gremios está propuesta, lejos de representar un avance, constituye un retroceso institucional y un riesgo para la educación pública dominicana al centralizar bajo un solo ministerio las funciones de la educación preuniversitaria y la superior.

Argumentaron que se debilita la autonomía universitaria, se entorpecen los procesos de gestión y se abre la puerta a la mercantilización de un derecho fundamental, como lo es la educación.

Llamaron al presidente Luis Abinader a que desista de introducir este proyecto al Congreso Nacional. En su lugar, solicitaron la apertura de un proceso de diálogo nacional, amplio e inclusivo, que permita discutir junto a los actores sociales y académicos, las verdaderas necesidades y desafíos que enfrenta el sistema educativo dominicano.

Entre las razones porque las que la ADP y Faprouasd rechazan la fusión están:

La reducción de la inversión pública en educación

Alegados fines privatizadores encubiertos

Ausencia de sustento técnico

Impacto negativo en la calidad educativa

También, retroceso en conquistas históricas como el 4 % del PIB destinado a la educación preuniversitaria y el 5 % del presupuesto nacional para la educación superior.

Argumentaron que se está en riesgo de pérdidas de derechos y conquistas adquiridas de los docentes y empleados. En ese orden, las asociaciones exigen la inmediata retirada de este anteproyecto de ley, reclaman la apertura de un proceso de análisis y debate sobre el estado del sistema educativo.

Llamado al diálogo

Llamaron a un diálogo inclusivo y transparente que incorpore a todos los actores sociales y educativos, y defendieron el fortalecimiento de los ministerios de Educación y el de Educación Superior como instituciones independientes, con roles bien definidos y recursos suficientes para cumplir sus mandatos.

Alertaron al pueblo dominicano sobre el alegado riesgo de convertir la educación en un negocio, desconociendo su carácter de derecho humano y constitucional.

La ADP y la Faprouasd reiteraron que la educación es un derecho innegociable, y advirtieron que se mantendrán firmes y vigilantes en la lucha por una educación pública, gratuita, de calidad, crítica y comprometida con el desarrollo nacional.