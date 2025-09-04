×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
fusión de Educación y Mescty
fusión de Educación y Mescty

ADP y Faprouasd piden a Abinader retirar proyecto fusionaría el Minerd y la Mescyt

Educadores denuncian riesgos de retroceso institucional y la privatización de la educación

    Expandir imagen
    ADP y Faprouasd piden a Abinader retirar proyecto fusionaría el Minerd y la Mescyt
    Dirigentes de la ADP y de Faprouasd en rueda de prensa. (FUENTE EXTERNA)

    La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (Faprouasd) llamaron al presidente Luis Abinader a retirar del Congreso Nacional el proyecto que busca fusionar a los ministerios de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

    Para los gremios está propuesta, lejos de representar un avance, constituye un retroceso institucional y un riesgo para la educación pública dominicana al centralizar bajo un solo ministerio las funciones de la educación preuniversitaria y la superior.

    Argumentaron que se debilita la autonomía universitaria, se entorpecen los procesos de gestión y se abre la puerta a la mercantilización de un derecho fundamental, como lo es la educación.

    Llamaron al presidente Luis Abinader a que desista de introducir este proyecto al Congreso Nacional. En su lugar, solicitaron la apertura de un proceso de diálogo nacional, amplio e inclusivo, que permita discutir junto a los actores sociales y académicos, las verdaderas necesidades y desafíos que enfrenta el sistema educativo dominicano.

    • Entre las razones porque las que la ADP y Faprouasd rechazan la fusión están: 

    • La reducción de la inversión pública en educación

    • Alegados fines privatizadores encubiertos

    • Ausencia de sustento técnico

    • Impacto negativo en la calidad educativa

    También, retroceso en conquistas históricas como el 4 % del PIB destinado a la educación preuniversitaria y el 5 % del presupuesto nacional para la educación superior.

    Argumentaron que se está en riesgo de pérdidas de derechos y conquistas adquiridas de los docentes y empleados. En ese orden, las asociaciones exigen la inmediata retirada de este anteproyecto de ley, reclaman la apertura de un proceso de análisis y debate sobre el estado del sistema educativo.

    Llamado al diálogo

    Llamaron a un diálogo inclusivo y transparente que incorpore a todos los actores sociales y educativos, y defendieron el fortalecimiento de los ministerios de Educación y el de Educación Superior como instituciones independientes, con roles bien definidos y recursos suficientes para cumplir sus mandatos.

    Alertaron al pueblo dominicano sobre el alegado riesgo de convertir la educación en un negocio, desconociendo su carácter de derecho humano y constitucional.

    La ADP y la Faprouasd reiteraron que la educación es un derecho innegociable, y advirtieron que se mantendrán firmes y vigilantes en la lucha por una educación pública, gratuita, de calidad, crítica y comprometida con el desarrollo nacional.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.