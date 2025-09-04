Restringen servicio de agua en algunos sectores de Santo Domingo por bajo volumen de las presas

En La Guáyiga esperan los camiones cisterna de la Caasd para abastecerse de agua. ( DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO )

Por la falta de precipitaciones durante los últimos dos meses, la producción de agua para el Gran Santo Domingo disminuyó en 38 millones de galones diarios, por lo que las autoridades exhortan a dar un uso racionado del líquido.

El subdirector de operaciones de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Luis Salcedo, indicó que en la actualidad la producción es de 421.60 millones de galones diarios. Para diciembre de 2024 la producción alcanzó los 460 millones de galones por día.

Informó que los sistemas más críticos porque han bajado sus volúmenes de agua son: Isa-Mana, Duey y Haina, que han disminuido su caudal en un 50 %.

Sectores afectados

Al hablar en rueda de prensa, Salcedo explicó que debido a esa situación hay una disminución en la oferta de agua en los sectores Pantoja, Villa Morada, Redención, Villa Linda, Los Platanitos, Carmen María, Altos de Arroyo Hondo III, Los Girasoles I y II.

También Palma Real, Ciudad Real I y II, Brisas del Norte, Los Alcarrizos, Pedro Brand y comunidades aledañas.

De igual modo, el servicio es limitado en los sectores Las Mercedes, Chucho, La Gloria, Los Cerros de Palmarejo, Palmarejito, Don Gregorio, Arenoso, Ciudad Codiana, Savica, San Rafael, Los García, Barrio Progreso, Marien, Ciudad Satélite, La Guáyiga.

Ante la situación, la Caasd dispone de 65 camiones que suplirán a los residentes. Para ello deben llamar al número 809-562-3500.

Colaboración para mantener drenajes

Por otro lado, Luis Salcedo llamó a la ciudadanía a colaborar para evitar el colapso del sistema de drenaje sanitario.

Mostró videos y fotografías de neumáticos, sábana, palos y otros materiales sacados de registros en algunos sectores como Capotillo.

Sostuvo que la ciudadanía tiene que colaborar con el mantenimiento de las redes del sistema sanitario dejando de echar basura y otros tipos de desperdicios por el alcantarillado.