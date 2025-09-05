×
Carolina Mejía
Carolina Mejía

Carolina Mejía inaugura el nuevo parque Ofelia en la urbanización del mismo nombre

"Hemos construido un espacio para que toda esta gente buena pueda disfrutarlo y tener una convivencia pacífica", dijo Carolina Mejía

    Carolina Mejía inaugura el nuevo parque Ofelia en la urbanización del mismo nombre
    Carolina Mejía inaugura el nuevo parque Ofelia (FUENTE EXTERNA.)

    La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, inauguró el parque Ofelia, un espacio de 1,800 metros cuadrados que fue rehabilitado y transformado en un área segura y moderna para el disfrute de los residentes de la urbanización que lleva su nombre en la avenida Independencia.

    El proyecto incluyó la instalación de luminarias LED, la construcción de rampas de accesibilidad, la colocación de máquinas de ejercicios, juegos infantiles, mesas, bancos, zafacones y plantas ornamentales. Además, se demolieron y reconstruyeron aceras y caminos internos, se pintó el entorno y se cercó el área infantil para mayor seguridad.

    "Hemos construido un espacio para que toda esta gente buena pueda disfrutarlo y tener una convivencia pacífica", expresó Mejía durante la inauguración, al destacar que la accesibilidad y la inclusión forman parte de las políticas públicas de la Alcaldía.

    • En representación de los comunitarios, Juan Francisco Collado agradeció la entrega y señaló que el parque Ofelia "se convierte en el corazón de nuestra comunidad, un motor de bienestar y unión que nos invita a encontrarnos como vecinos".

    Con esta entrega, la gestión municipal suma más de 200 parques y plazas construidos o rehabilitados en distintos sectores de la capital, con el propósito de promover la convivencia ciudadana, la salud mental y la revalorización urbana.

