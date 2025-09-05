La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) informó que interviene una tubería de 30 pulgadas en la avenida Máximo Gómez con Nicolás de Ovando que causó inundación en la zona.

La entidad emitió un comunicado en el que informa de la ruptura de la tubería, pero todavía desconoce su causa, por lo que se procedió a cerrar y aislar la tubería y entonces proceder a averiguar lo que pasó y a corregir el problema.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/05/4cf989fe-eece-4dc1-acb3-305a5bd7e4f4-59e24019.jpg La Caasd suspendio el servicio de agua para corregir desde que pudo. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Hasta ahora se desconoce la causa

Informó que el inesperado evento causó la salida de agua y pudo haber afectado la estación del metro Los Taínos, pero no ocurrió así. Sin embargo, la zona resultó anegada, lo que trastornó el tránsito vehicular y peatonal en la intersección.

Nuestros equipos se encuentras desplegados en el lugar, realizando las labores correctivas necesaria para restablecer la normalidad en el menos tiempo posible", informó la Caasd.

La Caasd agradeció la compresión de la ciudadanía y reiteró el compromiso de ofrecer una respuesta oportuna antes este tipo de situaciones.



