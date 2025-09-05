×
Alcalde Ulises Rodríguez afirma que el monorriel será clave para mejorar la movilidad en Santiago

El inicio de las operaciones del monorriel están programadas para los primeros meses del 2026

Alcalde Ulises Rodríguez afirma que el monorriel será clave para mejorar la movilidad en Santiago
El alcalde Ulises Rodríguez, habla sobre el impacto del monorriel en Santiago y en la movilidad.

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, aseguró este viernes que el inicio de las operaciones del monorriel, programada para los primeros meses del 2026, mejorará significativamente la movilidad en la ciudad.

Rodríguez reconoció que la problemática vial en Santiago es histórica y compleja.

Sin embargo, afirmó que las soluciones están avanzando de manera coordinada con instituciones públicas, asociaciones empresariales, universidades y organizaciones comunitarias.

  • "El tránsito es un tema viejo, pero ya tenemos intervenciones muy avanzadas, algunas en un 90 %. El monorriel estará listo para enero o febrero de 2026 y eso traerá un gran alivio", indicó.
Destacó la coordinación permanente de la alcaldía con el Gobierno Central y otros sectores para enfrentar los desafíos del tránsito en la ciudad.

Medidas de conectividad vial

El alcalde citó como ejemplo los trabajos en la avenida República de Argentina, donde, con apoyo privado, están  habilitando un carril adicional y mejorar la sincronización de los semáforos.

También anunció que próximamente se darán a conocer medidas de conectividad vial a cargo del Ministerio de Obras Públicas, entre ellas la conexión de la avenida Hatuey con el ensanche Bolívar, lo que reducirá el tiempo de recorrido en esa zona.

Además, adelantó que el puente de entrada a Santiago en los Embrujos será ampliado para corregir su estrechez y resolver problemas ambientales vinculados a la cañada de la zona.

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.