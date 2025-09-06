La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) informó este sábado que fue resuelta una avería en una tubería de 16 pulgadas de la red de agua potable, ubicada en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y Nicolás de Ovando, en el Distrito Nacional.

A través de una nota de prensa, la entidad explicó que los trabajos de reparación incluyeron la instalación de dos tubos nuevos, la colocación de una ventosa para garantizar la adecuada ventilación de la línea y permitir la salida del aire, así como la instalación de tres juntas para asegurar la estanqueidad de la tubería.

Además, se procedió con la colocación de una silleta para la construcción de una acometida destinada a la estación del Metro Los Taínos, la cual había sido retirada durante las excavaciones previas a la reparación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/06/averia-de0d3cae.jpeg Se estima que los trabajos concluyan la tarde de este sábado. (DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/06/averia-3-980f622f.jpeg Panorama en los alrededores de la estación del Metro Los Taínos. (DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY)

Una vez realizadas las pruebas correspondientes para verificar la integridad de la nueva instalación, el personal de la Caasd procederá a cubrir la excavación. Se estima que los trabajos concluirán en la tarde de este sábado.

La Caasd también indicó que el suministro de agua será restablecido en varias zonas del sector Cristo Rey, que vieron interrumpido parcialmente el servicio durante las labores de reparación. Las áreas afectadas incluyen La 40, Respaldo 33, Proyecto Popular, Respaldo 43, Respaldo 41 y El Bronx.

Inundación y tránsito afectado

El pasado viernes, la entidad emitió un comunicado en el que informaba sobre la rotura de la tubería, sin que se conociera aún la causa exacta de la avería.

Esta rotura provocó una inundación en la zona, lo que ocasionó trastornos en el tránsito vehicular y peatonal en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y Nicolás de Ovando.

