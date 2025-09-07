Residentes en La Puya agradecen operativo médico y social dirigido por la Alcaldía del DN

Comunitarios del sector La Puya recibiendo atención en el operativo médico. ( FUENTE EXTERNA )

Ciudadanos del sector La Puya de Arroyo Hondo dieron acogida a un operativo médico y social desarrollado por la Alcaldía del Distrito Nacional, luego de que la alcaldesa Carolina Mejía así lo anunciara el pasado jueves.

El presidente de la Junta de Vecinos La Arenita, Damián Almonte, agradeció a todo el equipo de la alcaldía por los trabajos que ha estado realizando en esta barriada.

"Darle gracias nuevamente a la Alcaldía del Distrito Nacional por traernos todos estos servicios de vacunación, raciones alimenticias y medicina general", indicó, al tiempo de exhortar a los munícipes a sacarle el mayor provecho al operativo y hacerlo con orden.

A las instalaciones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, donde se desarrolló el evento, se presentaron comunitarios del sector, además de representantes de la Unión de Juntas de Vecinos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/07/whatsapp-image-2025-09-07-at-110853-am-9ec29c15.jpeg Raciones alimenticias entregadas a los residentes de La Puya, luego de realizarse el chequeo médico. (FUENTE EXTERNA)

El coordinador del Despacho de la Alcaldesa, Jensen Acosta, destacó la importancia de este operativo para los residentes en La Puya.

Más de 170 consultas y servicios de salud

Dando seguimiento al programa La Alcaldía Llega a Ti, en el que Mejía llevó soluciones a este sector capitaleño, las autoridades municipales brindaron 103 consultas generales y 70 pediátricas con sus respectivos medicamentos.

Asimismo, se colocaron 86 vacunas, se entregaron 480 raciones de leche y avena, y se entregaron 20 canastillas para embarazadas.

Este operativo se desarrolló con el apoyo del personal de la Defensa Civil, Área VI del Ministerio de Salud Pública, y de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.