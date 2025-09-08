Concejo de Regidores de SDE aprueba resolución para preservar y descontaminar el río Ozama

El Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Este aprobó este lunes una resolución sometida por la regidora Aileen Decamps, que declara de interés municipal la preservación, limpieza y descontaminación del río Ozama, uno de los principales afluentes del Gran Santo Domingo.

Conforme a una nota de prensa, la iniciativa contempla la creación de un Plan Municipal de Saneamiento del río Ozama, que será ejecutado en coordinación con entidades gubernamentales como el Ministerio de Medio Ambiente, la Caasd, Inapa, el Ministerio de Salud Pública y el Gabinete para la Rehabilitación de las cuencas Ozama e Isabela.

Sanciones

También contempla sanciones a las empresas y personas que contaminen sus aguas, la promoción de programas educativos de concienciación ciudadana y la gestión de financiamiento sostenible a través de bonos verdes y mecanismos internacionales.

Decamps aseguró que la medida "representa un compromiso del Ayuntamiento con la defensa del medio ambiente y la salud de las comunidades ribereñas".

Enfatizó que el Ozama puede ser rescatado mediante políticas públicas integrales y cooperación interinstitucional.

La resolución se fundamenta en la Constitución de la República y en leyes como la Ley 64-00 de Medio Ambiente y la Ley 176-07 sobre Municipios, que atribuyen a los gobiernos locales la responsabilidad de proteger los recursos naturales.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/whatsapp-image-2025-09-08-at-114808-am-e23853ce.jpeg La regidora Aileen Decamps. (FUENTE EXTERNA)

El plan aprobado también contempla fortalecer la Dirección de Ingeniería y Obras del ayuntamiento y coordinar investigaciones sobre posibles fuentes de contaminación.

Se prevé, además, la implementación de un programa de educación ciudadana para fomentar prácticas responsables entre los residentes del municipio.

La regidora hizo un llamado al Poder Ejecutivo para que aumente la asignación presupuestaria destinada al municipio, a fin de mejorar la infraestructura de tratamiento de aguas residuales, actualmente limitada frente a la demanda poblacional.