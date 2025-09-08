×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Río Ozama
Río Ozama

Concejo de Regidores de SDE aprueba resolución para preservar y descontaminar el río Ozama

La iniciativa contempla la creación de un Plan Municipal de Saneamiento del afluente

    Expandir imagen
    Concejo de Regidores de SDE aprueba resolución para preservar y descontaminar el río Ozama
    Vista del río Ozama. (ARCHIVO DL)

    El Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Este aprobó este lunes una resolución sometida por la regidora Aileen Decamps, que declara de interés municipal la preservación, limpieza y descontaminación del río Ozama, uno de los principales afluentes del Gran Santo Domingo.

    Conforme a una nota de prensa, la iniciativa contempla la creación de un Plan Municipal de Saneamiento del río Ozama, que será ejecutado en coordinación con entidades gubernamentales como el Ministerio de Medio Ambiente, la Caasd, Inapa, el Ministerio de Salud Pública y el Gabinete para la Rehabilitación de las cuencas Ozama e Isabela.

    RELACIONADAS

    Sanciones 

    También contempla sanciones a las empresas y personas que contaminen sus aguas, la promoción de programas educativos de concienciación ciudadana y la gestión de financiamiento sostenible a través de bonos verdes y mecanismos internacionales.

    Decamps aseguró que la medida "representa un compromiso del Ayuntamiento con la defensa del medio ambiente y la salud de las comunidades ribereñas".

    • Enfatizó que el Ozama puede ser rescatado mediante políticas públicas integrales y cooperación interinstitucional.

    La resolución se fundamenta en la Constitución de la República y en leyes como la Ley 64-00 de Medio Ambiente y la Ley 176-07 sobre Municipios, que atribuyen a los gobiernos locales la responsabilidad de proteger los recursos naturales.

    Expandir imagen
    Infografía
    La regidora Aileen Decamps. (FUENTE EXTERNA)

    El plan aprobado también contempla fortalecer la Dirección de Ingeniería y Obras del ayuntamiento y coordinar investigaciones sobre posibles fuentes de contaminación.

    Se prevé, además, la implementación de un programa de educación ciudadana para fomentar prácticas responsables entre los residentes del municipio.

    La regidora hizo un llamado al Poder Ejecutivo para que aumente la asignación presupuestaria destinada al municipio, a fin de mejorar la infraestructura de tratamiento de aguas residuales, actualmente limitada frente a la demanda poblacional.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.