Indotel presentará junto al 911 el nuevo sistema de alertas de emergencias

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 presentarán este martes 9 de septiembre la primera fase del Sistema Nacional de Alertas, un mecanismo que permitirá difundir avisos de emergencia a la población a través de las redes de telecomunicaciones del país.

El acto contará con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, y se realizará en la sede del 911, ubicada en la avenida Abraham Lincoln del Distrito Nacional, a partir de las 9:30 de la mañana.

El sistema, regulado por la resolución 110-2024 del Consejo Directivo de Indotel, permitirá al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y otros organismos competentes enviar mensajes de alerta de manera simultánea a través de telefonía móvil, televisión, radio y plataformas digitales, con el fin de advertir sobre amenazas naturales, tecnológicas o de seguridad nacional.

Los mensajes llegarán de forma gratuita a todos los usuarios y serán emitidos en lenguaje sencillo para garantizar su comprensión. Dependiendo de la amenaza, podrán difundirse a nivel nacional o focalizarse en zonas específicas.

Tecnología y prevención

El sistema utilizará la tecnología Cell Broadcast Service (CBS), que permite enviar mensajes masivos a los celulares en áreas geográficas determinadas, acompañados de un sonido y vibración distintivos para alertar sobre la inminencia de un evento.

La normativa establece que las empresas de telecomunicaciones deberán garantizar la capacidad de transmitir estas alertas y mantener planes de recuperación ante desastres para asegurar la continuidad del servicio.

Salvaguardar vidas

De acuerdo con Indotel, el objetivo principal del Sistema Nacional de Alertas es preservar vidas humanas y bienes materiales al mantener informada a la ciudadanía antes, durante y después de una emergencia.

El lanzamiento de este sistema coloca a República Dominicana en línea con estándares internacionales en materia de prevención, mitigación y respuesta ante desastres.