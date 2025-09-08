El Gobierno Central, a través de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, inició este lunes los trabajos de remodelación de la calle Del Sol, una de las vías históricas más importantes de Santiago.

Ángel de la Cruz, director de Desarrollo Provincial, explicó que la intervención abarcará un trayecto de 1.7 kilómetros, desde la calle Sabana Larga hasta la avenida Antonio Guzmán.

El funcionario informó que los trabajos iniciaron en un primer tramo de dos cuadras, desde Sabana Larga hasta la calle Cuba.

Detalló que el proyecto contempla:

Una excavación de cinco metros de profundidad para la construcción de un túnel de servicios en hormigón,

para la en hormigón, El soterrado del cableado eléctrico y telefónico,

La colocación de adoquines

La recuperación de las fachadas de edificaciones históricas y comerciales

De la Cruz indicó que el proceso constructivo completo tendrá una duración estimada de entre 16 y 18 meses, con una inversión de alrededor de 375 millones de pesos solo en la calle Del Sol.

El funcionario adelantó que la meta es entregar el primer tramo en diciembre de este año, con el fin de facilitar la movilidad y la actividad comercial durante las festividades de fin de año.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/08/whatsapp-image-2025-09-08-at-15631-pm-4de2fad3.jpeg Maquinarias pesadas para la intervención de la calle Del Sol en Santiago. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Recordó que el plan global de recuperación del Centro Histórico asciende a 1,300 millones de pesos.

Participación institucional

En los trabajos participan varias instituciones, entre ellas Coraasan, Edenorte y Patrimonio Monumental, para garantizar la preservación de elementos históricos y arqueológicos, el manejo de las aguas subterráneas y la planificación eléctrica.

La gobernadora Rosa Santos aseguró que se trabajará en turnos diurnos y nocturnos para cumplir con el cronograma.

"Esta inversión generará empleos, dinamizará la economía y dará mayor seguridad a quienes transiten por esta zona", resaltó.

El alcalde Ulises Rodríguez también destacó el impacto de la obra.

"La calle Del Sol marcará un antes y un después en la transformación de Santiago. Estamos trabajando como un solo gobierno para que la Ciudad Corazón tenga el desarrollo que merece", externó el edil.

Respaldo empresarial y social

El presidente de la Asociación de Empresas del Centro Histórico de Santiago (Asecensa), José Octavio Reinoso, valoró la intervención, señalando que llevaban más de 15 años solicitando el remozamiento de la zona.

"Sabemos que toda obra de esta magnitud genera dificultades, pero si se cumple el cronograma, no habrá mayores inconvenientes. Confiamos en el trabajo de las autoridades", dijo Reinoso.

Vías alternas

Las autoridades han dispuesto vías alternas para el flujo de tránsito. Para los vehículos que suben por la calle Del Sol, se recomienda desviar por la calle Vicente Estrella o usar la calle General Cabrera