¿Qué pasó con la revisión técnico vehicular? Intrant trabaja en otra alianza público-privada

Vehículos transitan por una calle en la provincia de Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó que está trabajando en la reactivación del proyecto de revisión técnico vehicular, conocido como "La revista".

Según informó Suzan Castaño, directora de Comunicaciones de la institución, la Dirección Ejecutiva del Intrant ha estado trabajando en retomar el proyecto desde finales del año pasado, y que en los últimos meses se ha estado coordinando con la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (Dgapp) para avanzar en su implementación.

Además, la vocera indicó que, aunque "La revista" aún no se ha implementado oficialmente desde el principio de Gobierno de Danilo Medina, y el Intrant ha estado realizando inspecciones visuales técnicas en el marco de operativos especiales.

"Con respecto a temas de inspecciones, desde el Intrant, en operativos especiales, por ejemplo, este que pasó de la Restauración, sí estamos haciendo inspecciones visuales técnicas. Son similares, no son tan completas como lo de "La revista", pero sí son similares", puntualizó.

Revisión técnico vehicular

La revisión técnico vehicular se lleva a cabo para garantizar que los vehículos que circulan por las vías públicas cumplan con las condiciones mínimas de seguridad y emisiones establecidas por la ley.

En el 2023 cuando el Gobierno anunció que iniciará el proceso para la licitación del proyecto, presentaron que el objetivo ha sido reducir las muertes y lesiones por accidentes de tránsito con un sistema moderno.

Aunque Castaño no ofreció una fecha específica para la implementación formal del sistema, desde el Intrant se dejó claro que el proceso está en marcha y se encuentra en etapa de coordinación interinstitucional.

