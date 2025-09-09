La Alcaldía de Santiago retoma construcción de la estación de bomberos tras 15 años de abandono

Camión de bomberos estacionado en las inmediaciones de la Estación Central del Cuerpo de Bomberos de Santiago, actualmente en proceso de reconstrucción. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

La Alcaldía de la provincia Santiago reanudó este martes la construcción de la Estación Central del Cuerpo de Bomberos, ubicada en el sector El Dorado, una obra que llevaba más de 15 años abandonada.

EL proyecto, que había estado paralizada debido a problemas legales, de diseño y financiamiento, es visto por el alcalde Ulises Rodríguez como una muestra del compromiso de su administración con la continuidad de las obras pública.

"Muchos pensaron que esta estación nunca se concluiría, pero hoy estamos demostrando que cuando hay voluntad y coordinación se cumplen las promesas", expresó el ejecutivo municipal.

El alcalde recordó los esfuerzos iniciales del fenecido exalcalde José Enrique Sued, a quien dedicó palabras de reconocimiento. También agradeció el respaldo del presidente Luis Abinader en el reinicio de los trabajos.

Rodríguez explicó que las dificultades en la terminación que enfrentó el cuartel Central de los bomberos fueron superadas con la participación de técnicos y la gestión de fondos.

Añadió que el proyecto se enmarca dentro de un paquete de 26 obras adjudicadas mediante licitación pública.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/whatsapp-image-2025-09-09-at-120342-pm-0be144c4.jpeg Autoridades de la provincia Santiago durante el reinicio de la construcción de la Estación Central del Cuerpo de Bomberos. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Por su parte, el intendente general del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Alexis Moscat, consideró la obra como "un sueño largamente esperado" que dignificará la labor de los bomberos, a quienes definió como "héroes que arriesgan su vida para salvar a los demás".

En representación del Patronato de Ayuda al Cuerpo de Bomberos, Luis Lora valoró la decisión de concluir la estación, señalando que se trata de un compromiso no solo de las autoridades, sino también de la sociedad civil y el sector empresarial.

Detalles de la obra

Según lo explicado, la primera etapa de la estación tiene un presupuesto de RD$ 66,531,907.37, bajo la responsabilidad de la Constructora Jean Carlos, SRL, con la supervisión de la Dirección de Obras Públicas Municipales.

La infraestructura contempla área operativa: garajes para cuatro unidades de bomberos y espacio para mecánica ligera, área administrativa, oficinas, recepción y sala de conferencias.

También contará con área de apoyo: cocina, comedor, almacén y cuarto de bombas, vestidores, sistema eléctrico reforzado, generador de emergencia, drenaje sanitario y pluvial, así como accesos inclusivos y áreas verdes.

Reconocimiento

El Concejo de Regidores de Santiago aprobó a unanimidad que la Estación Central de los Bomberos lleve el nombre del exalcalde José Enrique Sued, en reconocimiento a su decisión de iniciar la construcción de este importante edificio para la ciudad.