El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, advirtió a los constructores que continuará con el programa de seguridad y salud que ejecuta la entidad, el cual consiste en la paralización y aplicación de multas a las construcciones y empresas que no cumplan con el Reglamento 522-06, la Resolución 04-07 y el Código de Trabajo.

El funcionario informó que cada construcción inspeccionada que no cumplió con las normas, fue multada, pero es el Ministerio Público quien se encarga del cobro. Aunque no informó el monto de las multas, Diario Libre indagó que se trata de 7 a 12 salarios mínimos por cada una de las infracciones.

"Es una misión fundamental del Ministerio, en ese sentido la vamos a hacer cumplir, al margen también de cualquier tipo de violación al Código de Trabajo. Por ejemplo, el salario mínimo, hay que pagar el salario correspondiente, hay que cumplir con el horario y las horas extras más allá de la jornada de 8 horas, hay que pagarlo", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/08/427f606b-d5de-47ee-a795-f1d16d8af393-1191052f.jpg En una de las edificiones se produjo un accidente al momento de la inspección. (FUENTE EXTERNA)

Advertencia

El funcionario advirtió que todas las empresas deben cumplir con el mandato de la ley en relación con la seguridad y la salud en el entorno laboral porque es un derecho fundamental de los trabajadores, pero que, además, es muy conveniente para los propios empleadores porque es una medida de prevención frente a cualquier tipo de situación en las que ellos pudieran también ser víctimas.

"Lo bueno del operativo en el sector construcción es que cumplieron todos con el requisito que se le estableció para poder continuar con la construcción de las torres. En este caso fueron torres, pero aplica para cualquier construcción", dijo Olivares.

El Ministerio de Trabajo informó que desde hace meses paralizó unas 15 torres en el Distrito Nacional mediante el programa de seguridad y salud en el trabajo, luego de levantar 380 actas, 304 de las cuales fueron de advertencia y 76 infracciones al código laboral que buscan garantizar la seguridad de los trabajadores.

Entre las violaciones encontradas en las edificaciones están: falta de señalética que adviertan del peligro, falta de equipos de protección personal, de botiquines para casos de emergencias, ausencia de extintores, entre otras.

Constructoras a cargo Algunas de esas construcciones están bajo la responsabilidad de constructoras como Grupo Gobercon, de la avenida 27 de febrero, 495 en el Millón; Constructora Liroed SRL, calle Mustafá, en el Ensanche Naco y Constructora Pedralbes, en la avenida Bolívar 195, La Esperilla. También en las avenidas Sarasota, Gustavo Mejía Ricart, entre otras zonas.