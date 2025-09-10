Codia regional Norte advierte que el 60 % de edificaciones del Cibao son vulnerables a desastres

El presidente del Codia regional Norte, Ramón Martínez (centro), junto a otros representantes de la entidad hablan sobre las edificaciones vulnerables en Cibao. ( FUENTE EXTERNA )

El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) Regional Norte alertó este miércoles que alrededor del 60 % de las edificaciones en la región del Cibao presentan algún nivel de vulnerabilidad estructural.

El presidente de la entidad, Ramón Martínez, sostuvo que esta situación coloca a la región en una posición crítica en caso de un fenómeno natural de gran magnitud.

"Nuestro papel es rendir informes técnicos que sirvan de base a las instituciones responsables de inspección y supervisión", explicó.

Crea comisión

La advertencia se hizo en el marco del anuncio de la creación de una comisión de riesgo y vulnerabilidad, integrada por el Codia Norte y la Sociedad Dominicana de Geología, con el propósito de asesorar a las autoridades en materia de seguridad estructural y prevención de desastres.

Será presidida por el ingeniero Ervin Vargas y contará con la participación de los especialistas: Luis Peña, Erick Mercedes Arcadio Rodríguez y Ashley Morales, quienes trabajarán junto a instituciones estatales y organismos de socorro.

El presidente del Codia Norte explicó que la iniciativa surge a raíz de los recientes acontecimientos ocurridos en Santiago y otras localidades, entre ellos el desplome del techo de una plaza y la explosión de una planta de gas en Licey, que dejaron importantes pérdidas humanas y materiales.

"Queremos que la población sepa que existe un colegio con profesionales técnicos calificados y con la capacidad para emitir informes especializados que sirvan al Estado y a las instituciones competentes en la vigilancia del interés público", afirmó Martínez.

El ingeniero aclaró que, por mandato legal, el Codia no tiene potestad para detener obras o proyectos en construcción, sino para emitir informes técnicos que orienten a las entidades responsables de la inspección y supervisión.

De acuerdo con estudios citados por la entidad, un terremoto de gran magnitud en Santiago podría provocar más de 2,500 muertes y alrededor de 50,000 heridos, lo que hace urgente aplicar políticas de prevención y reforzamiento de infraestructuras.

Sostuvo que en el pasado, el Codia Norte ha participado en la elaboración de informes técnicos en emergencias como las inundaciones de Jimaní, el colapso de edificaciones en Puerto Plata y la evaluación de la presa de Tavera.