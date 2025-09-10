Ayuntamiento de Higüey anuncia amnistía del 50 % en pago de arbitrios municipales
El cierre del plazo es el próximo 30 de diciembre
El Ayuntamiento del Municipio Higüey informó a la ciudadanía que, a partir del 4 de septiembre y hasta el 30 de diciembre de 2025, estará vigente una amnistía del 50 % en el pago de los arbitrios anuales relacionados con diversos servicios municipales.
La disposición incluye la reducción del 50 % en los pagos por:
- Contratos de arrendamiento
- Certificaciones de no objeción para saneamiento de solares
- Procesos de determinación de herederos
- Solicitudes de duplicado en caso de pérdida de contrato de arrendamiento
- Certificaciones y traspasos vinculados a dichos contratos
De acuerdo con la información oficial, esta disposición está dirigida a todos los munícipes que posean terrenos propiedad del Ayuntamiento, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones y fomentar la regularización de documentos.
El plazo
El cabildo hizo un llamado a los ciudadanos a aprovechar esta oportunidad para actualizar sus compromisos municipales antes del cierre del plazo, el próximo 30 de diciembre.