Ayuntamiento de Higüey anuncia amnistía del 50 % en pago de arbitrios municipales

Fachada del ayuntamiento del municipio de Higüey, provincia La Altagracia. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE/ PATRICIA HEREDIA )

El Ayuntamiento del Municipio Higüey informó a la ciudadanía que, a partir del 4 de septiembre y hasta el 30 de diciembre de 2025, estará vigente una amnistía del 50 % en el pago de los arbitrios anuales relacionados con diversos servicios municipales.

La disposición incluye la reducción del 50 % en los pagos por:

Contratos de arrendamiento

Certificaciones de no objeción para saneamiento de solares

Procesos de determinación de herederos

Solicitudes de duplicado en caso de pérdida de contrato de arrendamiento

Certificaciones y traspasos vinculados a dichos contratos

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/10/whatsapp-image-2025-09-10-at-113314-am-60fd2013.jpeg

De acuerdo con la información oficial, esta disposición está dirigida a todos los munícipes que posean terrenos propiedad del Ayuntamiento, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones y fomentar la regularización de documentos.

El plazo

El cabildo hizo un llamado a los ciudadanos a aprovechar esta oportunidad para actualizar sus compromisos municipales antes del cierre del plazo, el próximo 30 de diciembre.