Reabren mañana el puente de la avenida Hípica tras más de tres años de reconstrucción

El Ministerio de Obras Públicas dejará abierta mañana la circulación vehicular por el puente de la avenida Hípica, sobre Las Américas, que tiene más de tres años en proceso de reconstrucción.

El viaducto, que en principio fue sometido a rehabilitación por deterioro progresivo de las principales columnas cerca del mar, tuvo que ser modificada y se rediseñó un nuevo proyecto más integral y que tuviera más resistencias a los efectos del salitre.

Te puede interesar Puente vehicular sobre Las Américas tiene 10 meses en proceso de rehabilitación

Rediseño perdurable

De acuerdo con una nota de prensa, la intervención consistió en una reconstrucción del puente con el objetivo de garantizar su durabilidad. La obra contempló la sustitución de la estructura que compone la rampa de salida y entrada desde Santo Domingo y hacia Boca Chica.

Se instaló un muro de contención para mayor seguridad, fueron mejorados los giros y se incluyó un carril de incorporación a la avenida las Américas. Adicionalmente se instalaron nuevas barandas de protección, remozamiento del entorno y luminaria.

De acuerdo Obras Públicas el trabajo no solo responde a la solución de una situación puntual, sino que forma parte de un plan integral de construcción, reconstrucción y mantenimiento de puentes y carreteras en todo el país, destinado a elevar la seguridad vial y la calidad de vida de los ciudadanos.