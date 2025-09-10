×
Conductores en riesgo por hoyos y badenes en mal estado en avenidas de la ciudad

Vecinos y conductores denuncian males en algunos sectores de la capital

Expandir imagen
Conductores en riesgo por hoyos y badenes en mal estado en avenidas de la ciudad
Uno de los hoyos en la avenida Abraham Lincoln. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Ciudadanos han reportado algunos males como hoyos, badenes en mal estado y colapso de sistema sanitarios en avenidas de Distrito Nacional que causan inconvenientes a conductores y residentes en diversos sectores.

Uno de ellos es el colapso de un registro del sistema sanitario de la avenida Bolívar, en el sector de Gascue, próximo a la calle Enrique Henríquez. En el mismo centro de la vía el agua putrefacta brota por el registro.

Parte de la estructura se está hundiendo, por lo que vecinos, para evitar la ocurrencia de más accidentes, han optado por rellenar el hundimiento con piedras y colocar objetos visibles para alertar a los conductores.

En el lugar se han hecho trabajos en otras ocasiones, de acuerdo con vecinos, pero cada cierto tiempo el problema resurge porque es un tema de la obsolescencia del sistema de alcantarillado sanitario.

Expandir imagen
Hoyo en la avenida Bolívar casi esquina Enrique Henríquez.
Hoyo en la avenida Bolívar casi esquina Enrique Henríquez. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
Expandir imagen
Un buen samaritano colocó piedras y objetos para alertar a conductores.
Un buen samaritano colocó piedras y objetos para alertar a conductores. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
Expandir imagen
El llamado es a las autoridades para que corrijan los problemas.
El llamado es a las autoridades para que corrijan los problemas. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Problema recurrente

"La Caasd viene y lo arregla, pero llega un tiempo en que vuelve el problema y ese mal olor no hay quien lo aguante", dijo Rafael Marte, un parroquiano de unos de los colmados de la zona.

En cambio, el chofer de carro público Plutarco Estévez manifestó que en varias ocasiones ha visto vehículos impactar en el hoyo. "Yo porque lo conozco, sino quien sabe si se me explota una goma en ese hoyazo".

  • Otro hoyo peligroso por su profundidad esta ubicado en la avenida Abraham Lincoln casi esquina José Amado Soler. Tiene una profundidad de unas tres pulgadas y posee forma cuadrada. Desde hace meses se agrava el problema.

Un hombre, que se identificó como trabajador del Ministerio de Obras Públicas, dijo ayer a Diario Libre que esperaba un camión de la entidad para resolver el problema y otros denunciado por ciudadanos en la misma vía.

Cuando llueve el hoyo se llena de agua y muchos conductores impactan los neumáticos de sus vehículos en el lugar, afectando el tren delantero o los propios neumáticos.

También ciudadanos denuncian el deterioro de un baden en la calle Rafael Augusto Sánchez esquina Manuel de Jesús Troncoso en Piantini. Aquí los conductores tienen que transitar a baja velocidad para no afectar sus vehículos.

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 