A las 9:09 de la noche de este jueves, los cacerolazos sonaron desde los diferentes edificios y apartamentos del residencial LP-9, debido al corte de la energía eléctrica en diferentes sectores de Santo Domingo Oeste.

Este escenario trajo consigo una nueva modalidad de protesta, activar las alarmas de los vehículos estacionados, produciendo varios sonidos a la vez.

Por tres noches seguidas, los cortes eléctricos han afectado a los residentes del sector San Miguel, Alameda, Manoguayabo, entre otros de este municipio.

Los vecinos comparten su frustración y descontento también en los grupos de chat: "Yo llegué al trabajo (este jueves) aburrida de no dormir y hoy vamos a lo mismo", comentó una de los tantos afectados del apagón.

Otros comparten la preocupación de la situación por la que atraviesan los niños: "El desespero de esos niños parte el alma", agrega una usuaria de WhatsApp en el chat del residencial.

Mientras que otros apelan a la sensatez del Gobierno para que busque una solución definitiva a la situación por la que atraviesa el país en materia de energía eléctrica.

Otra usuaria del referido residencial comparte su opinión en la mensajería instantánea de WhatsApp: "Aquí hay personas con hipertensión, personas mayores, niños y aquel que tiene que trabajar mañana", en alusión a la incomodidad que produce el calor y los apagones.

Desde las 10:26 de la noche de ayer miércoles hasta las 4:47 de la madrugada de este jueves se produjo un corte de energía, inquietando a los recién nacidos, ancianos y ciudadanos que tienen que levantarse día a día para cumplir con sus diferentes labores.

"Teleconsumo se mantiene disparado"

Desde el chat del residencial, ciudadanos expresan que, a pesar de que no están recibiendo la luz durante gran parte del día, el teleconsumo diario se mantiene disparado, lo que lo califican como un "abuso".