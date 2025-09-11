×
La Ciénaga
La Ciénaga

Comunitarios de La Ciénaga exigen a la Caasd el restablecimiento del agua potable

En visita a la entidad, denunciaron que tienen más de un mes sin el servicio

Comunitarios de La Ciénaga exigen a la Caasd el restablecimiento del agua potable
Los dirigentes comunitarios de La Ciénaga, mientras se concentraron frente a las oficinas de la Caasd. (FUENTE EXTERNA)

Representantes de cuatro organizaciones de La Ciénaga, Distrito Nacional, acudieron a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) este miércoles y demandaron de la  el suministro de agua potable, debido a que hace un mes que no les llega el líquido por la tubería.

Las entidades entregaron un documento a un funcionario de la Caasd en el que exponen las dificultades que enfrentan por la falta de agua. Explicaron que en algunas zonas llega un poco del líquido, pero la mayoría de las familias están sin el servicio.

Frankeli Lora, presidente de la Fundación de Desarrollo La Ciénaga, explicó que la gente tiene que pagar 200 pesos por un tanque de agua de 55 galones, situación que es insostenible desde el punto de vista económico.

"Cuando compras cinco tanques, son mil pesos, la gente anda loca buscando un poco de agua, ellos (la Caasd) siempre dicen que van a resolver el problema, pero no hacen nada". Precisó que los bomberos les suministran el líquido en ocasiones.

  • El dirigente comunitario advirtió que le dieron un compás de espera de 15 días y que, si en ese plazo no restablecen el servicio de agua, volverán a realizar una protesta frente a las oficinas de la Caasd.

La escasez se agudiza 

"Comprendemos que la gestión de suministro de agua es compleja, pero la prolongada escasez en nuestra área requiere atención prioritaria. Solicitamos encarecidamente su intervención para investigar la causa de esta problemática y restablecer a la brevedad de los posible un servicio de agua eficiente y continuo en La Ciénaga", explican los comunitarios en una carta dirigida al director de la Caasd, Felipe Suberví.

Además de la Junta de Desarrollo de La Ciénaga visitaron a la Caasd dirigentes de la junta de Vecinos Barrio Nuevo, de Los Cocos, la Asociación de Jóvenes Gilberto Cabrera y de la Junta de Vecinos la Nueva Fe, entre otras.

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 