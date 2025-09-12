Alcaldía del DN retira puestos informales y parqueos en el entorno de la Ciudad Sanitaria

Personal de la Alcaldía del Distrito Nacional durante el retiro de estructuras de puestos informales en el entorno de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, en un operativo de recuperación de los espacios públicos. ( FUENTE EXTERNA )

La Alcaldía del Distrito Nacional, a través de su Dirección de Uso y Defensoría de Espacios Públicos (DUEP), informó que realizó un operativo de recuperación y readecuación en el entorno de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, con el objetivo de mejorar las condiciones de las aceras y espacios públicos.

Según informó el teniente coronel José Aníbal Sanz Melo, titular de la DUEP, a través de una prensa, durante la intervención se retiraron puestos de ventas informales, talleres y parqueos improvisados que ocupaban las aceras.

Por su parte, el arquitecto Eury Concepción, director de Obras Comunitarias y Mantenimiento del cabildo, aseguró que este proyecto transformará el entorno, mejorando la convivencia comunitaria.

"El plan integrado que estamos dirigiendo desde la alcaldía conlleva el remozamiento de las aceras y contenes, vamos a hacer un mural y estaremos adecuando esta área para que aquellas personas que llegan a este entorno puedan tener un área donde esparcirse", señaló.

Piden no lanzar basura

La intervención, fue ejecutada bajo las directrices de la alcaldesa Carolina Mejía, fue precedida por varios levantamientos para determinar las áreas que requerían mayor atención en la readecuación.

El doctor José Joaquín Puello, presidente de la Ciudad Sanitaria, valoró la iniciativa destacando la importancia de mantener un entorno higienizado que beneficie a los visitantes y pacientes del centro de salud.

"Que nosotros podamos tener en nuestro entorno un espacio limpio y adecuado, es fundamental para proteger a las personas que vienen a buscar asistencia médica", expresó.

Asimismo, Puello hizo un llamado a la comunidad y visitantes a colaborar evitando arrojar basura en las calles y no permitir la venta irregular de comida en los alrededores.