Intrant prohibe giros a la izquierda desde la John F. Kennedy hacia la Núñez de Cáceres ( ARCHIVO. )

El Gabinete de Transporte informó a través de una nota de prensa la implementación de la prohibición de giros a la izquierda en la intersección de la avenida Núñez de Cáceres con la John F. Kennedy. La medida entrará en vigencia el domingo 14 de septiembre.

La intervención busca reducir de cuatro a tres las fases del semáforo, mediante la eliminación de dos giros conflictivos:

En dirección desde el Este hacia el Sur: giro desde la Kennedy Este hacia la Núñez de Cáceres Sur.

En dirección desde el Oeste hacia el Norte: giro desde la Kennedy Oeste hacia la Núñez de Cáceres Norte.

Con estos ajustes, se espera disminuir la congestión y los tiempos de espera en la señalización, además de mejorar la seguridad de los conductores y peatones que transitan por el área.

Rutas alternas para los conductores

De acuerdo con la escueta nota de prensa del Intrant se definieron desvíos específicos para quienes acostumbraban utilizar los giros eliminados:

Para los que van desde la John F. Kennedy Este hacia Núñez Sur:

Tomar la calle 1ra a la derecha, doblar a la izquierda en la calle Central, y continuar por la calle Gardenia hasta incorporarse de nuevo hacia el sur para cruzar la Kennedy.

Para los que van desde la John F. Kennedy Oeste hacia Núñez Norte:

Continuar directo hasta la calle José López, girar a la derecha, luego nuevamente a la derecha en la calle Félix Mota y, desde allí, incorporarse a la Núñez de Cáceres en dirección norte para cruzar la Kennedy.

Apoyo en la implementación

El proceso contará con la asistencia de agentes de la DIGESETT, quienes estarán desplegados en la zona para orientar a los conductores y garantizar el cumplimiento de las nuevas rutas.

Además, el Gabinete de Transporte señaló que estas medidas son parte de un plan más amplio que ya ha impactado en 14 intersecciones de la capital, con mejoras notables en la movilidad de avenidas principales como la Kennedy y la 27 de Febrero.