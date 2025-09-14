Abren licitación para la primera fase del saneamiento del margen oriental del río Ozama

Vista de la margen oriental del río Ozama, uno de los principales afluentes del Gran Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

La Unidad para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE), adscrita al Ministerio de la Presidencia, anunció el inicio del proceso de licitación para la primera etapa del Proyecto de Recuperación del Margen Oriental del río Ozama, en el barrio Las Lilas, Santo Domingo Este.

En una nota de prensa difundida este domingo, la entidad informó que esta fase contempla la protección del borde del río y la estabilización de suelos, con el objetivo de transformar la ribera en un espacio seguro, ambientalmente sostenible y digno para las comunidades.

El Ozama es uno de los principales afluentes del Gran Santo Domingo.

El proyecto incluye obras de urbanismo, infraestructura recreativa y deportiva, paisajismo, iluminación pública, adecuación de infraestructuras existentes y nuevos equipamientos para la zona, en consonancia con la misión de URBE de intervenir asentamientos humanos en áreas vulnerables.

"Con ello se busca contribuir al saneamiento del Ozama y a la mejora de la calidad de vida de los habitantes, reafirmando el compromiso del Gobierno con la recuperación física, urbana y ambiental de las márgenes de los ríos Ozama e Isabela", expresa la entidad en la nota.

La licitación correponde al proyecto "Recuperación Márgenes del Ozama en Las Lilas", que busca rescatar el río y que implica la liberación de los espacios ocupados por familias que viven en condiciones vulnerables y se propone construir "una vía de servicio".

En agosto pasado, URBE ya había iniciado el desplazamiento de familias del barrio, ubicado en Los Tres Brazos de Los Mina, Santo Domingo Este, con las que llegó a acuerdos para liberar espacios y sanear el río Ozama.

Información para los oferentes

Los interesados en retirar el pliego de condiciones deberán descargarlo desde la página web de la institución (www.urbe.gob.do) o en el Portal de la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP) (www.comprasdominicana.gov.do ).

Las propuestas para este proyecto serán recibidas en sobres sellados el 28 de octubre de este año, en horario de 8:00 a 10:00 de la mañana, de manera presencial en el Departamento de Compras y Contrataciones de URBE o en línea a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).

Preservar y descontaminar el río Ozama

La apertura de la licitación de URBE llega después de que la semana pasado el Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Este aprobara este una resolución sometida por la regidora Aileen Decamps, que declara de interés municipal la preservación, limpieza y descontaminación del río Ozama.

La iniciativa contempla la creación de un Plan Municipal de Saneamiento del río Ozama, que será ejecutado en coordinación con entidades gubernamentales como el Ministerio de Medio Ambiente, la Caasd, Inapa, el Ministerio de Salud Pública y el Gabinete para la Rehabilitación de las cuencas Ozama e Isabela.

También contempla sanciones a las empresas y personas que contaminen sus aguas, la promoción de programas educativos de concienciación ciudadana y la gestión de financiamiento sostenible a través de bonos verdes y mecanismos internacionales.

