Wellington Arnaud
Wellington Arnaud

Wellington Arnaud visita Nagua y Sánchez, provincias María Trinidad Sánchez y Samaná

El funcionario les prometió la entrega de obras demandadas

    Expandir imagen
    Wellington Arnaud visita Nagua y Sánchez, provincias María Trinidad Sánchez y Samaná
    Wellington Arnaud, director ejecutivo de Inapa, durante el encuentro. (FUENTE EXTERNA)

    El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) informó este domingo que el director ejecutivo de la entidad, Wellington Arnaud, se reunió con los representantes de juntas de vecinos y de organizaciones populares de los municipios de Sánchez, Samaná, y Nagua, María Trinidad Sánchez.

    El encuentro fue para ofrecer "soluciones  a sus demandas", dijo en una nota de prensa.

    Explicó que, durante las visitas,  Arnaud trató temas relacionados con la mejora del servicio de agua potable a corto, mediano y largo plazo.

    Con relación al municipio de Nagua anunció que pronto se entregará la obra de ampliación del acueducto múltiple de la demarcación que pondrá fin al déficit en el sistema de abastecimiento de agua potable, subrayó el Inapa en la nota.

     "Hacemos el compromiso de que terminaremos la ampliación del acueducto para el mes de febrero del próximo año. Trabajaremos arduamente para que esto sea una realidad", expresó el funcionario.

    La entidad agregó que Arnaud, junto con el encargado provincial Ángel Manuel López, aportó soluciones inmediatas, tales como, la entrega de 300 tubos a los residentes del paraje Los Memizos y provisión de válvulas y juntas a los vecinos de Los Limones.

    Obras en las que trabaja

    En el municipio de Sánchez, Samaná, el funcionario informó de los avances de la ampliación del acueducto múltiple.

    Arnaud expresó que la obra marcha de acuerdo al cronograma y que estará lista para inicios del próximo año.

    •  "Estamos enfocados en que el  2026 sea el año de la solución definitiva del servicio de agua potable para el municipio", sostuvo.

    Arnaud anunció que pronto se  iniciará con la ampliación del acueducto de  Las Terrenas; se rehabilitará el acueducto de Samaná,  y se trabajará en la zona alta de Las Galeras.

